Tanévnyitó

51 perce

Koncz Zsófia: idén tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre - képek, videó

Ebben az évben tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre és ez a harmadik év, amikor több mint százezren jelentkeztek a felsőoktatásba - mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára vasárnap délután Tiszaújvárosban. Koncz Zsófia a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola jubileumi tanévnyitó ünnepsége előtt beszélt.

Koncz Zsófia: idén tizenötezer hallgatót vettek fel pedagógusképzésre - képek, videó

Tanévnyitó Tiszaújvárosban

Fotó: Vajda János

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára elmondta, a felsőoktatásba jelentkezők körében a pedagógusszak volt a harmadik legnépszerűbb. Szerinte ez mutatja azt, hogy a magyar iskoláknak és pedagógusoknak "nagyon nagy megbecsülése van, és a fiatalok igenis vágynak arra, hogy utána majd a következő generációval ők tudjanak foglalkozni". Ez is elhangzott a tanévnyitó előtt.

tanévnyitó
Koncz Zsófia a pedagógusképzésről is beszélt a tanévnyitó alkalmából
Fotó: Vajda János

Kiemelte, a magyar kormány számára a családok támogatása is nagyon fontos, különösen tanévkezdés idején. Megjegyezte, idén a kormányzat 13 millió tankönyvet ad ingyenesen 1,2 millió diáknak, emellett százezer darab, a tanuláshoz fontos kisegítő eszközt is biztosítanak. 

Tanévnyitó Tiszaújvárosban 08.31.

Fotók: Vajda János

Az államtitkár a közmédiának adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy az előző tanévben hatszázezer gyermek részesült ingyenesen vagy kedvezményesen gyermekétkeztetésben. Hangsúlyozta, míg 2010-ben még 30 milliárd forintot költött erre a kormány, a jelenlegi országvezetés már 140 milliárd forintot fordít erre a területre.

Hozzátette, idén "Európa legnagyobb adócsökkentési programja" is elindult. Mint mondta, augusztusban a családi adókedvezmény megemelkedett összegeit, valamint a csed és a gyed szja-mentességét már "a pénztárcájukban is érezték a magyar családok".

Koncz Zsófia kiemelte, októberben a háromgyermekes, januárban pedig a kétgyermekes édesanyák is részesülnek a kedvezményekben.

Hangsúlyozta, idén szeptemberben elindul az Otthon Start Program, amely a Csok Plusszal, a Babaváró hitellel és a Falusi Csok-kal is kombinálható lesz.
Az államtitkár ünnepi köszöntőjében a többi között arról beszélt, a tiszaújvárosi iskola pedagógusai munkájának köszönhető az, hogy már ötven éve fennáll az intézmény. Hozzátette, az általános iskolában olyan barátságok kötődnek és olyan élmények részesei a gyerekek, amelyek meghatározzák az ember egész életét.

Tanévnyitó a patinás iskolában

Markovicsné Szabó Enikő főigazgató kiemelte, az 1975-ben elindult intézmény az elmúlt fél évszázadban folyamatosan formálódott és megújult, de megőrizte alapvető értékeit: a gyermekközpontúságot, az elfogadást, a tudás iránti elkötelezettséget és az egymás iránti tiszteletet.
Hozzátette, az intézmény ma már nemcsak általános iskolaként, hanem alapfokú művészeti iskolaként is segíti a tanulók fejlődését "testben, lélekben, szellemben és művészetekben egyaránt".

Hangsúlyozta, az ötven évvel ezelőtt elindult iskola "generációknak adott tudást, értéket és második otthont". 

Úgy fogalmazott, az iskola nemcsak egy épület, hanem "közösség, hivatás, élmény, jövőformáló erő". Az ötvenedik, jubileumi tanév szerinte a közösen elért eredmények megünneplésére hívja a diákokat és a pedagógusokat, közösségük ereje pedig abban rejlik, hogy az "egyszerre tiszteli a múltat, írja a jelent és felelősen alakítja a jövőt".
Az ünnepségen a diákok kulturális műsorával és az elsőévesek ünnepélyes eskütételével nyitották meg az új tanévet. 

