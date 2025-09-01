A miskolci polgármester példáját állították a bláthysok elé - képekkel, videóval!

A kilencedikes diákok emléklapot kaptak ezen a különleges tanévnyitón. A hétfőn délelőtt tartott rendezvényen számos korábbi pedagógus, diák, szülő jelen volt, a mostani tanulókon és tanári karon túl. Az iskola zászlajára a 75. esztendőre utaló emlékszalagot az iskolaigazgató társaságában a három különleges vendég, Tóth-Szántai József polgármester, valamint a Szakképzési Centrum képviseletében Kiss Gábor kancellár és Molnár Péter főigazgató kötötték fel.

Tóth-Szántai József polgármester a Bláthy ban érettségizett

Fotó: Takács Joci

Tanévnyitó a Bláthyban, immár 75-ödször

Sántáné Furik Orsolya igazgató köszöntőbeszédében elmondta, a jelen lévő vendégek közül Tóth-Szántai József és Kiss Gábor is ide járt annak idején középiskolába. Külön köszöntötte az ünnepségen megjelent elődeit az iskolaigazgatói székben, Velenyák Jánost és Zámborszky Ferencnét. Az oktatási létesítmény háromnegyed évszázados történetét megidézve arról beszélt, hogy 1950-ben a korszerű-korszerűsödő iparágak, amelyek az ország (második világháború utáni) újjáépítését szolgálták, igényelték a térségben a szakemberek képzését; így jött létre akkor az öt évvel később elkeresztelt Bláthy. Amely most, 75 évvel később, az első száz technikumnak rangsorában szerepel, tette hozzá büszkén, mint „az elektronikai ágazat országosan elismert intézménye”. Ötszáz nappali tagozatos diákkal, kétszáz felnőttképzésre járó hallgatóval tanuló, tanfolyamok, mestervizsgák helyszíneként, és fontos kapcsolódásokkal a térség meghatározó ipari szereplőihez – sorolta.