A miskolci polgármester példáját állították a bláthysok elé - képekkel, videóval!
Az 1950-ben alakult villamosipari középiskola hétfőn ünnepélyesen kezdte új tanévét. Tóth-Szántay József miskolci polgármester mint egykori bláthys diák mondott beszédet a jubileumi tanévnyitón.
Ünnepi műsor a miskolci Bláthy évnyitóján
Fotó: Takács Joci
A kilencedikes diákok emléklapot kaptak ezen a különleges tanévnyitón. A hétfőn délelőtt tartott rendezvényen számos korábbi pedagógus, diák, szülő jelen volt, a mostani tanulókon és tanári karon túl. Az iskola zászlajára a 75. esztendőre utaló emlékszalagot az iskolaigazgató társaságában a három különleges vendég, Tóth-Szántai József polgármester, valamint a Szakképzési Centrum képviseletében Kiss Gábor kancellár és Molnár Péter főigazgató kötötték fel.
Tanévnyitó a Bláthyban, immár 75-ödször
Sántáné Furik Orsolya igazgató köszöntőbeszédében elmondta, a jelen lévő vendégek közül Tóth-Szántai József és Kiss Gábor is ide járt annak idején középiskolába. Külön köszöntötte az ünnepségen megjelent elődeit az iskolaigazgatói székben, Velenyák Jánost és Zámborszky Ferencnét. Az oktatási létesítmény háromnegyed évszázados történetét megidézve arról beszélt, hogy 1950-ben a korszerű-korszerűsödő iparágak, amelyek az ország (második világháború utáni) újjáépítését szolgálták, igényelték a térségben a szakemberek képzését; így jött létre akkor az öt évvel később elkeresztelt Bláthy. Amely most, 75 évvel később, az első száz technikumnak rangsorában szerepel, tette hozzá büszkén, mint „az elektronikai ágazat országosan elismert intézménye”. Ötszáz nappali tagozatos diákkal, kétszáz felnőttképzésre járó hallgatóval tanuló, tanfolyamok, mestervizsgák helyszíneként, és fontos kapcsolódásokkal a térség meghatározó ipari szereplőihez – sorolta.
- A 37. sz. Ipari Gimnázium Villamosipari Tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergia-ipari szakemberek képzése, három első osztállyal a Gépipari Technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe, 1955-ben nyerte el az iskolaépület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét. 2015-ben az iskola a Miskolci Szakképzési Centrum tagintézménye lett. (forrás) Az évtizedek folyamán hívták szakközépiskolának, technikumnak, szakgimnáziumnak. A névbeli előtag is variálódott: villamosipari, villamosenergia-ipari, erősáramú.
Jelenleg a név így szól: Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum
- A névadó Bláthy Ottó Titusz (Tata, 1860. augusztus 11. – Budapest, 1939. szeptember 26.) gépészmérnök, feltaláló, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. (...) Kivételes képességekkel rendelkezett, káprázatos fejszámoló volt, páratlan emlékezőképességgel bírt. A Magyar Autóklub alelnöke volt, autóversenyek bírálóbizottsági tagja. Szenvedélyes kutyabarát, kutyatenyésztő. Nagyszerű fejszámoló és sakkozó volt, egy időben a Magyar Sakkszövetség elnöke. Magyarországon több középiskola viseli a nevét (Miskolc mellett Tatán és Budapesten). A Sárneczky Krisztián és Heiner Zsuzsanna által 2002. január 13-án felfedezett 126315 Bláthy kisbolygó a nevét viseli. (forrás)
75 éves a Bláthy Ottó Villamosipari TechnikumFotók: Takács Joci
A miskolci polgármester, mint ünnepi beszédéből kiviláglott, 1984-88-ben volt diákja a Bláthynak, az utolsó tanévben ő köszönt el a ballagó évfolyam nevében az iskolától.
– Köszönöm az iskolának és a tanároknak, hogy tisztességre és becsületre neveltek engem – mondta erre a négy évtizeddel ezelőtti időszakra visszaemlékezve.
– Óriási büszkeség a Top 100-ban megszerzett helyezés, ami a diákok munkájának köszönhető. Tanuljatok jól! – üzente az jubileumi ünnepségen helyet foglaló iskoláknak Molnár Péter, a városi Szakképzési Centrum főigazgatója, és biztatásul hozzátette: – Bízom benne, hogy amikor végeztek, Miskolcon vagy környékén fogtok dolgozni. Legyen előttetek Tóth-Szántai József polgármester példája.
