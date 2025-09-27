Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)

Szent Vencel Szüreti Nap rendezvénysorozatot tartanak Tállya szívében 2025. szeptember 27-28-án. A program tartalmas és minőségi szórakozást nyújt minden korosztály számára, emellett lehetőséget biztosít egymás kultúrájának jobb megismerésére, a hagyományok és az értékek ápolására. Az események egyik igazán látványos és szívet melengető pontja, a szüreti felvonulás, ahol a táncosok, zenészek és különböző etnikumok, vagy csak lelkes helyiek színes kavalkádja vonul végig a község főutcáján.

Tállya nagyon odatette magát: a szüreti felvonulás mindent vitt Fotó: Takács Joci

A nap főzőversennyel indult, amit az ifjúsági futball kupa követett. Természetesen a zenés reggeli ébresztő sem maradhatott el, hiszen Tállya minden egyes lakosa izgatottan készült a Szent Vencel Szüreti Nap lebonyolítására. Még sétáló borkóstoló is volt, sőt az érdeklődők részt vehettek a Tállya-Buzita nyitott képviselői kerekasztal beszélgetésen a Mailloth kastélyban.

Tállya a gyerekekről is gondoskodott

A gyerekek sem maradtak program nélkül, a következő élményekkel készültek számukra:

ugrálóvár,

csokiágyú,

arcfestés,

csillámtetoválás

A szüreti felvonuláson aztán mindent beleadtak a helyiek. Tállya összefogott és a kavalkádban helyet kaptak a mazsorettek, a fúvósok és az ütős szekció is, nem beszélve a pöttöm madárijesztőkről, vagy a szőlős kosár cipelőkről, akik mind egy-egy szimbólumai voltak annak a nemes, de nehéz folyamatnak, ami során a szőlő édes nedűjéből bor lesz.