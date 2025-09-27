1 órája
Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)
Még a legkisebbek is szerepet vállaltak a színes felvonulásban. Tállya méltán lehet büszke a Szent Vencel Szüreti Nap idei menetére.
Felejthetetlen élményt adott Tállya: a szüreti felvonulás megmelengette a szívünket
Fotó: Takács Joci
Szent Vencel Szüreti Nap rendezvénysorozatot tartanak Tállya szívében 2025. szeptember 27-28-án. A program tartalmas és minőségi szórakozást nyújt minden korosztály számára, emellett lehetőséget biztosít egymás kultúrájának jobb megismerésére, a hagyományok és az értékek ápolására. Az események egyik igazán látványos és szívet melengető pontja, a szüreti felvonulás, ahol a táncosok, zenészek és különböző etnikumok, vagy csak lelkes helyiek színes kavalkádja vonul végig a község főutcáján.
A nap főzőversennyel indult, amit az ifjúsági futball kupa követett. Természetesen a zenés reggeli ébresztő sem maradhatott el, hiszen Tállya minden egyes lakosa izgatottan készült a Szent Vencel Szüreti Nap lebonyolítására. Még sétáló borkóstoló is volt, sőt az érdeklődők részt vehettek a Tállya-Buzita nyitott képviselői kerekasztal beszélgetésen a Mailloth kastélyban.
Tállya a gyerekekről is gondoskodott
A gyerekek sem maradtak program nélkül, a következő élményekkel készültek számukra:
- ugrálóvár,
- csokiágyú,
- arcfestés,
- csillámtetoválás
A szüreti felvonuláson aztán mindent beleadtak a helyiek. Tállya összefogott és a kavalkádban helyet kaptak a mazsorettek, a fúvósok és az ütős szekció is, nem beszélve a pöttöm madárijesztőkről, vagy a szőlős kosár cipelőkről, akik mind egy-egy szimbólumai voltak annak a nemes, de nehéz folyamatnak, ami során a szőlő édes nedűjéből bor lesz.
Bor, borzselé és közösség: Miért beszél mindenki Gonda Péterről? (fotók + videó!)
Néptáncosok és népdalkör szórakoztatta a nagyérdeműt a délután folyamán, de még egy ping-pong bemutató is belefért. Tállya egy nagyszerű koncertélménnyel teszi fel az I-re a pontot, a nap zárásaként ugyanis a népszerű Zanzibár együttes lép fel a helyiek legnagyobb örömére.
Szüreti felvonuláson jártunk TállyánFotók: Takács József
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
