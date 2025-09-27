szeptember 27., szombat

1 órája

Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)

Címkék#Tállya#boon video#Szent Vencel#szüreti felvonulás

Még a legkisebbek is szerepet vállaltak a színes felvonulásban. Tállya méltán lehet büszke a Szent Vencel Szüreti Nap idei menetére.

Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)

Felejthetetlen élményt adott Tállya: a szüreti felvonulás megmelengette a szívünket

Fotó: Takács Joci

Szent Vencel Szüreti Nap rendezvénysorozatot tartanak Tállya szívében 2025. szeptember 27-28-án. A program tartalmas és minőségi szórakozást nyújt minden korosztály számára, emellett lehetőséget biztosít egymás kultúrájának jobb megismerésére, a hagyományok és az értékek ápolására. Az események egyik igazán látványos és szívet melengető pontja, a szüreti felvonulás, ahol a táncosok, zenészek és különböző etnikumok, vagy csak lelkes helyiek színes kavalkádja vonul végig a község főutcáján.

Tállya
Tállya nagyon odatette magát: a szüreti felvonulás mindent vitt Fotó: Takács Joci

A nap főzőversennyel indult, amit az ifjúsági futball kupa követett. Természetesen a zenés reggeli ébresztő sem maradhatott el, hiszen Tállya minden egyes lakosa izgatottan készült a Szent Vencel Szüreti Nap lebonyolítására. Még sétáló borkóstoló is volt, sőt az érdeklődők részt vehettek a Tállya-Buzita nyitott képviselői kerekasztal beszélgetésen a Mailloth kastélyban.

Tállya a gyerekekről is gondoskodott

A gyerekek sem maradtak program nélkül, a következő élményekkel készültek számukra:

  • ugrálóvár,
  • csokiágyú,
  • arcfestés,
  • csillámtetoválás

A szüreti felvonuláson aztán mindent beleadtak a helyiek. Tállya összefogott és a kavalkádban helyet kaptak a mazsorettek, a fúvósok és az ütős szekció is, nem beszélve a pöttöm madárijesztőkről, vagy a szőlős kosár cipelőkről, akik mind egy-egy szimbólumai voltak annak a nemes, de nehéz folyamatnak, ami során a szőlő édes nedűjéből bor lesz.

Néptáncosok és népdalkör szórakoztatta a nagyérdeműt a délután folyamán, de még egy ping-pong bemutató is belefért. Tállya egy nagyszerű koncertélménnyel teszi fel az I-re a pontot, a nap zárásaként ugyanis a népszerű Zanzibár együttes lép fel a helyiek legnagyobb örömére.

Szüreti felvonuláson jártunk Tállyán

Fotók: Takács József

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

