Hörcsik Richárdot díszpolgárrá avatták Tállyán

A számtalan feladat azért nem jelent terhet számomra, mert folyamatosan érzem a választókerület lakóinak bizalmát, amit az is igazol, hogy már 21 település díszpolgári- és kitüntető címére lehetek büszke. Politikai pályám mellett a hit, a református egyház szolgálata szerves része az életemnek

– írja önéletrajzi bemutatkozásában Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. Az a 21-es szám talán még nem tartalmazta a legfrissebb fejleményt: a zempléni politikus Tállya díszpolgára lett frissiben.

Tállya díszpolgára: így szól a pontos indoklás

Tállya díszpolgára lett a parlamenti képviselő

A fenti fejleményről a politikus által megosztott Facebook-bejegyzés jelen cikkünk írása pillanatában 83 (majdnem kizárólag gratutáló hangvételű) hozzászólást gyűjtött be. A posztoló a kitett három fényképhez fűzött felvezető mondataiban úgy fogalmaz:

Szombaton Tállya Községi Önkormányzat képviselő-testületétől Díszpolgári kitüntetést vehettem át. Köszönöm!

Tállya település polgármesteri hivatalának internetes honlapján, sajnos, nem találtunk arra nézve információt, hogy Hörcsik Richárd ezzel milyen névsorba illeszkedik be; mint ahogy a Wikipedia szócikkében sem. Maga Tállya község egyébként épp a legutóbbi hétvégén szerepelt a Boon.hu hírei között: