szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gépbarátok

1 órája

Ilyen volt a huszonhatodik Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó

Címkék#Mezőkövesd#hagyomány#program#alkalom#Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó

Az esemény központjában az összetartás és a szeretet volt. Mezőkövesden immár huszonhatodik alkalommal rendezték meg az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót.

Boon.hu

Mezőkövesden a hagyományok szerint felvonulással kezdődött a gépésztalálkozó szeptember 6-án. A látványos programon a veterán járművek és mezőgazdasági gépek haladtak végig a városon, majd egy bemutató keretein belül lehetett közelebbről is megtekinteni őket.

Gépésztalálkozó Mezőkövesden.
A 26. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó Mezőkövesden
Forrás: mezokovesd.hu

A találkozó programja

Az ünnepélyes megnyitó után a stabil és lokomobil stílusú erőgépek bemutatása következett, majd csépeléstörténeti bemutatót tartottak működő gépekkel. A találkozó zárásaként pedig a gőzműködésű Worthington vízszivattyú metszetét mutatták be vetítéssel és szakmai beszélgetéssel színesítve. Végül megkoszorúzták Hajdu Ráfis János múzeumalapító domborművét - írja a mezokovesd.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu