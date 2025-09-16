Ilyen volt a huszonhatodik Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó

Mezőkövesden a hagyományok szerint felvonulással kezdődött a gépésztalálkozó szeptember 6-án. A látványos programon a veterán járművek és mezőgazdasági gépek haladtak végig a városon, majd egy bemutató keretein belül lehetett közelebbről is megtekinteni őket.

A 26. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó Mezőkövesden

Forrás: mezokovesd.hu