Ilyen volt a huszonhatodik Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó
Az esemény központjában az összetartás és a szeretet volt. Mezőkövesden immár huszonhatodik alkalommal rendezték meg az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozót.
Mezőkövesden a hagyományok szerint felvonulással kezdődött a gépésztalálkozó szeptember 6-án. A látványos programon a veterán járművek és mezőgazdasági gépek haladtak végig a városon, majd egy bemutató keretein belül lehetett közelebbről is megtekinteni őket.
A találkozó programja
Az ünnepélyes megnyitó után a stabil és lokomobil stílusú erőgépek bemutatása következett, majd csépeléstörténeti bemutatót tartottak működő gépekkel. A találkozó zárásaként pedig a gőzműködésű Worthington vízszivattyú metszetét mutatták be vetítéssel és szakmai beszélgetéssel színesítve. Végül megkoszorúzták Hajdu Ráfis János múzeumalapító domborművét - írja a mezokovesd.hu
