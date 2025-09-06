43 perce
Életmentő figyelmet kaptak a miskolciak a Városházán
A cél a prevenció volt pénteken a Városházán. Az ingyenes szűrővizsgálatokon bárki részt vehetett, aki regisztrált
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Prevenciós céllal kardiovaszkuláris, ingyenes szűrővizsgálatokat tartottak szeptember ötödikén Miskolcon, a Városházán reggel nyolc és délután négy óra között. A speciális szűrést a Novartis gyógyszergyártó vállalat támogatta. A térítésmentes vizsgálatokon a már korábban regisztrált lakosok vehettek részt.
A szív- és érrendszeri betegségek Magyarországon vezető haláloknak számítanak, ezért indította el a Novartis 2023-ban a „Szívügyünk az egészség” országos felvilágosító és szűrőprogramot. A vizsgálatok az LDL-koleszterinszint mérésére fókuszálnak, amely kulcsszerepet játszik az érelmeszesedés, az infarktus és a stroke kialakulásában. A miskolci szűréseket a DVTK Medical szakemberei végezték.
A város vezetésének mindig is szívügye volt lakosainak egészsége. Épp ezért örömmel adunk helyet a mai napon speciális országjáró szűrővizsgálatnak, amelyet a Novartis gyógyszergyártó vállalat támogat és hívott életre
- mondta Matiscsák Éva, alpolgármester.
Szűrővizsgálatok a miskolci VárosházánFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Jó látni, hogy ez a fajta tudatosság a miskolciak számára sem ismeretlen, hiszen a vizsgálatra az online jelentkezések egy óra alatt beteltek, ami közel 150 főt jelent. Erre a nyitottságra és tudatosságra van szükség az egészségmegőrzés terén
– tette hozzá.
