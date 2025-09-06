szeptember 6., szombat

Szűrővizsgálatok

3 órája

Életmentő figyelmet kaptak a miskolciak a Városházán

Címkék#prevenciós#Matiscsák Éva#miskolci#szűrővizsgálatok

A cél a prevenció volt pénteken a Városházán. Az ingyenes szűrővizsgálatokon bárki részt vehetett, aki regisztrált

Boon.hu
Életmentő figyelmet kaptak a miskolciak a Városházán

Ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt a miskolciak

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Prevenciós céllal kardiovaszkuláris, ingyenes szűrővizsgálatokat tartottak szeptember ötödikén Miskolcon, a Városházán reggel nyolc és délután négy óra között. A speciális szűrést a Novartis gyógyszergyártó vállalat támogatta. A térítésmentes vizsgálatokon a már korábban regisztrált lakosok vehettek részt.

ingyenes szűrővizsgálatok
Ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt a miskolciak
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ingyenes szűrővizsgálat Miskolcon

A szív- és érrendszeri betegségek Magyarországon vezető haláloknak számítanak, ezért indította el a Novartis 2023-ban a „Szívügyünk az egészség” országos felvilágosító és szűrőprogramot. A vizsgálatok az LDL-koleszterinszint mérésére fókuszálnak, amely kulcsszerepet játszik az érelmeszesedés, az infarktus és a stroke kialakulásában. A miskolci szűréseket a DVTK Medical szakemberei végezték. 

A város vezetésének mindig is szívügye volt lakosainak egészsége. Épp ezért örömmel adunk helyet a mai napon speciális országjáró szűrővizsgálatnak, amelyet a Novartis gyógyszergyártó vállalat támogat és hívott életre

 - mondta Matiscsák Éva, alpolgármester.

Szűrővizsgálatok a miskolci Városházán

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Jó látni, hogy ez a fajta tudatosság a miskolciak számára sem ismeretlen, hiszen a vizsgálatra az online jelentkezések egy óra alatt beteltek, ami közel 150 főt jelent. Erre a nyitottságra és tudatosságra van szükség az egészségmegőrzés terén

 – tette hozzá.

 

