Színes forgatag lesz a festői Olaszliszkán
Tokaj-Hegyalja szívében, a Bodrog partján fekvő festői szépségű település szüreti fesztivállal várja a látogatókat. Olaszliszka szeptember 13-án a hagyományok és a szórakozás otthona lesz. Igazi kulturális és közösségi kavalkád ígér felejthetetlen élményeket.
Az olaszliszkai Szüreti Fesztivál szeptember 13-án, délelőtt 9 órakor látványos felvonulással veszi kezdetét. A szüreti menet a falu utcáin vonul végig, színes ruhákban, muzsikaszóval és vidám hangulattal.
Nincs olaszliszkai Szüreti Fesztivál néptánc nélkül
A déli ebéd után 14:45-kor ünnepélyes köszöntő után 15 órától nóta- és operettműsor szórakoztatja a közönséget Varga Andrea és Kriston Milán előadásában. A tánc szerelmeseinek is jut bőven élmény. 16 órától a Bodrog Néptáncegyüttes lép színpadra, 17 órakor pedig a gyerekek nagy kedvence, a Csiribiri együttes színesíti a délutánt. Este a One Life Dance lendületes produkciója hozza meg az igazi fesztiválhangulatot, amit 19 órától a hagyományos szüreti bál koronáz meg.
Élmények minden korosztálynak
A fesztivál nemcsak a színpadi programokról szól. Egész nap várják a látogatókat a kiegészítő attrakciók. A gyerekek kedvencének ígérkezik a guruló ló és a pöfögő kisvonat, míg a kézműves foglalkozások és az arcfestés igazi családi élményt kínálnak. Az állatsimogató a legkisebbeket varázsolja el, a felnőttek pedig az egészség sátorban kaphatnak hasznos tanácsokat és szűréseket.
Hagyomány és természetvédelem kéz a kézben
Az esemény különlegessége, hogy nemcsak a helyi kultúra és a borászhagyomány kap hangsúlyt, hanem a természetvédelem is. A Bodrog Egyesület és a Zöld Kör közreműködésével információs pult és ökojátszóház várja az érdeklődőket, hogy a környezettudatos gondolkodás a fesztivál része legyen.
