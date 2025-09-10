szeptember 10., szerda

Luxizás a határmentén

1 órája

Három keréken, libasorban, bordón és pókhálósan – szuperverdák a Zemplénben

Címkék#trike#Zemplén#háromkerekű#háromkerekű autó#háromkerekű motor#szuperjárgány#szuperkocsi#dashcam#sportkocsi

Van, ahol narancssárga „villámok” cikáznak, Észak-Zemplénbe bordók és feketék jutottak, igaz, némelyik pókháló-mintával. Ha ennyiből nem találta volna ki a kedves olvasó: ismét szuperjárgányokra bukkantunk, anélkül, hogy vadásztunk volna.

Boon.hu

„Narancssárga és Lillafüreden látták, biztos kitalálja, mi volt az!” – ezt a rejtvényt fogalmazta meg néhány hete a Boon.hu, és nem tudjuk, hány helyes megfejtő volt, de az egzotikus szuperjárgányok témája feltehetően sokakat felvillanyoz. Még akkor is, ha egy szaladgál belőlük a Bükk hegyi szerpentinjein – de pláne akkor, ha a megyénkbeli túrázás során azt látjuk, egyszerre négy jön szembe libasorban!

szuperjárgány
Szuperjárgányok konvojában a legelöl haladt bordó trike

Zempléni szuperjárgányok, bordón és pókhálósan

A gépek, mint az alant megtekinthető videófelvételen látható, szép sorban haladtak, a színük alapján sormintában: elöl egy bordó (metálbordó?), utána egy fekete alapszínű, pókhálós mintájú, majd megint bordó (vajon ugyanolyan színű és típusú, mint a legelső?), a konvojt pedig ismét egy sötét árnyalatú verda zárta.

Érdekesség talán maga a műfaj is, mert bár az utóbbi években, mióta „minden elérhető” a világon, és mindenre meg is van a fizetőképes kereslet, szóval manapság már nem ritkák a különleges járművek a magyar utakon sem, még ha gyakorinak sem nevezhetők. Ugyanakkor a számuk szembeötlő: négyen, feltehetően barátok, vagy legalábbis a közös hobbi által összehozott ismerősök, akik mind egymáshoz hasonló háromkerekű szuperjárgányba fektették a pénzüket – hacsak nem kölcsönözték?! –, hogy aztán együtt száguldozzanak a magyar-szlovák határvidék kanyargós, kátyúfoltos útszakaszain.

Szakavatott avagy éles szemű olvasóink elmeditálhatnak rajta, vajon ezek a gépek is azonos/hasonló típusok lehettek-e, mint a Lillafüreden a múltkor lekapott Polaris Slingshot? Vagy valamilyen másfajta? Érdeklődéssel várjuk a megoldásokat.

Merthogy a képeinken látható jelenet konkrét helyszíne nem is hazánk, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén; de majdnem. A megyei napilap stábja épp egy szomorú pácini riport, illetve egy mikóházai rendezvény helyszínei között közlekedett a napokban, vagyis egyik helyről tartott a másikra, amikor praktikus okból egy rövid szakaszon át kellett kirándulnia északi szomszédunk felségterületére. És itt, Sátoraljaújhelytől keletre, Szomotor (Somotor) előtt bukkantak fel a zempléni tájak „rémei” – persze, félreértés ne essék, valójában egyáltalán nem száguldozva, és semmilyen veszélyt vagy félelmet nem keltve; legalábbis rövid találkozásunk, elhaladásunk egymás mellett nem sugallt ilyesmit. Amint túlvoltunk a váratlan találkozáson – amit a szerkesztőségi gépjármű fedélzeti kamerája akaratlanul is rögzített, szerencsére, apropót teremtve ehhez a cikkhez –, fesztelenül gyönyörködhettünk a határmenti vidék, a környékbeli panoráma különleges szépségeiben.

A nagykövesdi várrom
Fotó: Balogh Attila
Zempléni panoráma
Fotó: Balogh Attila

Szomotor volt a következő település, amire való beérkezést szintén megörökítette a dashcam

 

