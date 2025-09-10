Három keréken, libasorban, bordón és pókhálósan – szuperverdák a Zemplénben

Érdekesség talán maga a műfaj is, mert bár az utóbbi években, mióta „minden elérhető” a világon, és mindenre meg is van a fizetőképes kereslet, szóval manapság már nem ritkák a különleges járművek a magyar utakon sem, még ha gyakorinak sem nevezhetők. Ugyanakkor a számuk szembeötlő: négyen, feltehetően barátok, vagy legalábbis a közös hobbi által összehozott ismerősök, akik mind egymáshoz hasonló háromkerekű szuperjárgányba fektették a pénzüket – hacsak nem kölcsönözték?! –, hogy aztán együtt száguldozzanak a magyar-szlovák határvidék kanyargós, kátyúfoltos útszakaszain.

Szakavatott avagy éles szemű olvasóink elmeditálhatnak rajta, vajon ezek a gépek is azonos/hasonló típusok lehettek-e, mint a Lillafüreden a múltkor lekapott Polaris Slingshot? Vagy valamilyen másfajta? Érdeklődéssel várjuk a megoldásokat.

Merthogy a képeinken látható jelenet konkrét helyszíne nem is hazánk, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén; de majdnem. A megyei napilap stábja épp egy szomorú pácini riport, illetve egy mikóházai rendezvény helyszínei között közlekedett a napokban, vagyis egyik helyről tartott a másikra, amikor praktikus okból egy rövid szakaszon át kellett kirándulnia északi szomszédunk felségterületére. És itt, Sátoraljaújhelytől keletre, Szomotor (Somotor) előtt bukkantak fel a zempléni tájak „rémei” – persze, félreértés ne essék, valójában egyáltalán nem száguldozva, és semmilyen veszélyt vagy félelmet nem keltve; legalábbis rövid találkozásunk, elhaladásunk egymás mellett nem sugallt ilyesmit. Amint túlvoltunk a váratlan találkozáson – amit a szerkesztőségi gépjármű fedélzeti kamerája akaratlanul is rögzített, szerencsére, apropót teremtve ehhez a cikkhez –, fesztelenül gyönyörködhettünk a határmenti vidék, a környékbeli panoráma különleges szépségeiben.