szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

29°
+25
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mérséklődés

33 perce

Megszabadulhatunk a szúnyogoktól? Szeptember első hetén ezeken a helyeken gyérítenek

Címkék#mérséklődés#szúnyog#szúnyoggyérítés

A héten nyolc vármegye ötvenöt településén lesz szúnyoggyérítés.

Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben. A Duna áradását követő jelentősebb ártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok.

A fotó illusztráció
Fotó: Takács Joci

A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a következő napokban a Tisza-tó településein lesz szükség, Dunaújváros és Szekszárd térségében pedig a szeles idő miatt elmaradt kezeléseket pótolják. Jelentősebb eső korábban Mosonmagyaróvár környékén és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes területein volt, ezeken a helyeken alakultak ki csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, a szakemberek biológiai kezeléseket végeznek.  

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Továbbra is fontos a lakókörnyezetünkben fejlődő, főként inváziós fajok egyedeinek visszaszorítása. Kevés eső, de még a locsolás után vízzel megtelt kerti játékok, virágalátétek, madáritatók is elegendőek ahhoz, hogy a szúnyogok néhány nap alatt kifejlődjenek. A kertekben egyénileg számolhatjuk fel a szúnyogok élőhelyeit, így akadályozva a kifejlett szúnyogok tömeges megjelenését. A ház körüli teendőkről és további részletek a szúnyoggyérítésről a katasztrófavédelem weboldalán.

Még több hír a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu