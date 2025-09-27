23 perce
Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó
Szombat délelőtt izgalmas hagyománynak hódoltak Miskolcon. A Szinva-patak egy részén pergető horgászverseny zajlott, a Szinva Örökség Kupa.
A sebes pisztrángok élvezettel lubickoltak a Szinva-patak medrében
Fotó: Takács Joci
Szeptember 27-én szombaton horgászversenyt tartottak a Szinván a miskolci közélet néhány kedvenc személyiségével, akik e sportnak hódolnak. Reggel nyolc órakor indult el a III. Szinva Örökség Kupa meghívásos pergető horgászverseny a Szinva Örökség Alapítvány és az Észak-magyarországi Horgász Egyesület közös szervezésében a Szinva-patak kijelölt részén, a Cserkészpark területén.
A Szinva-patak medrét sebes pisztrángokkal dúsították
Előző nap 70 kilogramm, túlnyomó részt sebes pisztrángot telepítettek a vízfolyásba, a Szinva Örökség Napok programsorozat részeként, ami már hagyományosnak mondható. A pergető horgászversenyen nem csak sporthorgászok vettek részt. Idén hírességek, közéleti személyiségek is csatlakoztak a kihíváshoz, így jelen volt Fandl Ferenc színművész és Dr. Szokoly Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója is.
Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!
Az Észak-magyarországi Horgász Egyesület horgászati tilalmat rendelt el a kijelölt szakaszon szeptember utolsó hétvégéjén, hogy a sebes pisztrángok telepítése megtörténhessen. Szombat reggelre így bele vethették magukat a versenybe a helyszínen megjelent horgászok. Az egyesület képviseletében Orosz László ismertette a szabályokat. A III. Szinva Örökség Kupa meghívásos pergető horgászversenyen sorsolással döntötték el, hogy ki, melyik számmal jelölt szakaszon próbálhat szerencsét és kifogni, amennyit csak tud a telepített halakból, hiszen a versenyt a darabszám dönti el.
A hagyományos horgász rangadó védnökei 2025-ben:
- Tóth-Szántai József, Miskolc MJV polgármestere
- Fedor Vilmos, a Szinva Örökség Napok alapítója
- Dr. Faragó Péter, az Észak-magyarországi Horgász Egyesület elnöke
III. Szinva örökség kupa horgászverseny MiskolconFotók: Takács József
Szinva medertisztítás
A hagyományos programok közül idén sem maradt el a Szinva-takarítás. A számozott utcák közelében, a délelőtt folyamán önkéntesek tisztították a Szinva-patak medrét egy akciócsoport tagjaival, akikhez bárki csatlakozhatott. Az akció vezetője Serbán Zsolt tisztasági nagykövet volt.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ő az első női roma vállalkozó Edelényben– döbbenet mi vette rá erre! - fotók, videó!
Elvesztek az erdőben Királd és Sajóvelezd között – így találtak rájuk a rendőrök
Rubint Réka Borsodból engedi el a nyár kezét szeptember utolsó hétvégéjén
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
boon.hu video
- Izgalmas programokkal nyitott a Kutatók Éjszakája - fotókkal, videóval!
- Olyan történt ezen a kis Tokaj-Hegyaljai településen, ami minden magyar szívét melengeti- fotókkal, videóval!
- Ő az első női roma vállalkozó Edelényben– döbbenet mi vette rá erre! - fotók, videó!
- Nagy István: A vidéknek jövőkép kell! - képek, videó
- Csúszós úton pördült meg az autó: baleset a 26-os főúton, sérült is van (fotók, videó)