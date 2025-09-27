Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó

Szeptember 27-én szombaton horgászversenyt tartottak a Szinván a miskolci közélet néhány kedvenc személyiségével, akik e sportnak hódolnak. Reggel nyolc órakor indult el a III. Szinva Örökség Kupa meghívásos pergető horgászverseny a Szinva Örökség Alapítvány és az Észak-magyarországi Horgász Egyesület közös szervezésében a Szinva-patak kijelölt részén, a Cserkészpark területén.

Fandl Ferenc színművész is a pecások között a Szinva-patak partján rendezett horgászversenyen Fotó: Takács Joci

A Szinva-patak medrét sebes pisztrángokkal dúsították

Előző nap 70 kilogramm, túlnyomó részt sebes pisztrángot telepítettek a vízfolyásba, a Szinva Örökség Napok programsorozat részeként, ami már hagyományosnak mondható. A pergető horgászversenyen nem csak sporthorgászok vettek részt. Idén hírességek, közéleti személyiségek is csatlakoztak a kihíváshoz, így jelen volt Fandl Ferenc színművész és Dr. Szokoly Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója is.