szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

2 órája

Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó

Címkék#Szinva Örökség Napok#boon video#Szinva-patak#sebes pisztráng#horgászverseny#Fandl Ferenc

Szombat délelőtt izgalmas hagyománynak hódoltak Miskolcon. A Szinva-patak egy részén pergető horgászverseny zajlott, a Szinva Örökség Kupa.

Boon.hu
Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó

A sebes pisztrángok élvezettel lubickoltak a Szinva-patak medrében

Fotó: Takács Joci

Szeptember 27-én szombaton horgászversenyt tartottak a Szinván a miskolci közélet néhány kedvenc személyiségével, akik e sportnak hódolnak. Reggel nyolc órakor indult el a III. Szinva Örökség Kupa meghívásos pergető horgászverseny a Szinva Örökség Alapítvány és az Észak-magyarországi Horgász Egyesület közös szervezésében a Szinva-patak kijelölt részén, a Cserkészpark területén.

Szinva-patak
Fandl Ferenc színművész is a pecások között a Szinva-patak partján rendezett horgászversenyen Fotó: Takács Joci

A Szinva-patak medrét sebes pisztrángokkal dúsították

Előző nap 70 kilogramm, túlnyomó részt sebes pisztrángot telepítettek a vízfolyásba, a Szinva Örökség Napok programsorozat részeként, ami már hagyományosnak mondható. A pergető horgászversenyen nem csak sporthorgászok vettek részt. Idén hírességek, közéleti személyiségek is csatlakoztak a kihíváshoz, így jelen volt Fandl Ferenc színművész és Dr. Szokoly Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója is.

Az Észak-magyarországi Horgász Egyesület horgászati tilalmat rendelt el a kijelölt szakaszon szeptember utolsó hétvégéjén, hogy a sebes pisztrángok telepítése megtörténhessen. Szombat reggelre így bele vethették magukat a versenybe a helyszínen megjelent horgászok. Az egyesület képviseletében Orosz László ismertette a szabályokat. A III. Szinva Örökség Kupa meghívásos pergető horgászversenyen sorsolással döntötték el, hogy ki, melyik számmal jelölt szakaszon próbálhat szerencsét és kifogni, amennyit csak tud a telepített halakból, hiszen a versenyt a darabszám dönti el.

A hagyományos horgász rangadó védnökei 2025-ben:

  • Tóth-Szántai József, Miskolc MJV polgármestere
  • Fedor Vilmos, a Szinva Örökség Napok alapítója
  • Dr. Faragó Péter, az Észak-magyarországi Horgász Egyesület elnöke

III. Szinva örökség kupa horgászverseny Miskolcon

Fotók: Takács József

Szinva medertisztítás

A hagyományos programok közül idén sem maradt el a Szinva-takarítás. A számozott utcák közelében, a délelőtt folyamán önkéntesek tisztították a Szinva-patak medrét egy akciócsoport tagjaival, akikhez bárki csatlakozhatott. Az akció vezetője Serbán Zsolt tisztasági nagykövet volt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu