Akkora eső jött szombaton Miskolcra, hogy még a Szinva is kiöntött (videó)
Szélsőséges időjárást tapasztalhattak meg a borsodiak. Míg Miskolcon leszakadt az ég, máshol a szárazság nyomaira bukkantunk.
Ahogy szombaton beszámoltunk róla, elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet – tájékoztatott a katasztrófavédelem nem sokkal öt óra után. A meteorológusok ezúttal sem tévedtek, a boon.hu szerkesztőségébe érkezett felvételek önmagukért beszélnek.
Kiöntött a Szinva patak
A felvételen jól látható, hogy a hirtelen érkező nagy mennyiségű esőtől kiöntött a patak, és a Szinva teraszon is állt a víz.
Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított Borsodban
Miskolc szombaton hatalmas esőzést kapott a nyakába. A Lázbérci-víztározó pedig lassacskán kiszárad.
