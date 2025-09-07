szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

25°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zivatarok

1 órája

Akkora eső jött szombaton Miskolcra, hogy még a Szinva is kiöntött (videó)

Címkék#eső#időjárás#Miskolc#Szinva patak#szinva

Szélsőséges időjárást tapasztalhattak meg a borsodiak. Míg Miskolcon leszakadt az ég, máshol a szárazság nyomaira bukkantunk.

Ahogy szombaton beszámoltunk róla, elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. Az érintett területeken rövid idő alatt akár több mint huszonöt-harminc milliméter eső eshet – tájékoztatott a katasztrófavédelem nem sokkal öt óra után. A meteorológusok ezúttal sem tévedtek, a boon.hu szerkesztőségébe érkezett felvételek önmagukért beszélnek.

Zivatar érkezett szombat este Miskolcra.
Megérkezett a zivatar a térségbe szombaton
Fotó: Takács Joci

Kiöntött a Szinva patak

A felvételen jól látható, hogy a hirtelen érkező nagy mennyiségű esőtől kiöntött a patak, és a Szinva teraszon is állt a víz.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított Borsodban

Miskolc szombaton hatalmas esőzést kapott a nyakába. A Lázbérci-víztározó pedig lassacskán kiszárad.

További hírek a boon.hu-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu