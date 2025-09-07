Akkora eső jött szombaton Miskolcra, hogy még a Szinva is kiöntött (videó)

Kiöntött a Szinva patak

A felvételen jól látható, hogy a hirtelen érkező nagy mennyiségű esőtől kiöntött a patak, és a Szinva teraszon is állt a víz.

Szárazság és özönvíz egyszerre pusztított Borsodban

Miskolc szombaton hatalmas esőzést kapott a nyakába. A Lázbérci-víztározó pedig lassacskán kiszárad.