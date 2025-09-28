Hangoskodás Szikszón: Színes szüreti mulatság Koncz Zsófiával és Peter Schrámekkel

Délelőtt népviseletbe öltözött fiatalok jártak az utcákon, dalolva és táncolva hívva mindenkit a délutáni szüreti vigasságra Szikszó városában. A főtér hamar megtelt: a színpadon egymást érték a programok, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálta a számára szórakoztató pillanatot.



Szikszó vendége volt Koncz Zsófia államtitkár is a szüreti mulatságon Forrás: NJ

Szikszó imádta Peter Schrámek koncertjét

A rendezvény különleges vendégei között üdvözölhették Koncz Zsófiát, családokért felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, aki személyesen is részt vett a mulatságban. A nap egyik fénypontja Peter Schrámek népszerű énekes koncertje volt, amelyet vastaps és fergeteges hangulat kísért. A napot hajnalig tartó szüreti bál zárta, ahol a résztvevők tánccal és nevetéssel búcsúztatták a napot.