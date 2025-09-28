szeptember 28., vasárnap

Hangoskodás Szikszón: Színes szüreti mulatság Koncz Zsófiával és Peter Schrámekkel

Címkék#szikszó#Szüreti Bál és Felvonulás#szüreti mulatság#Koncz Zsófia#szüreti bál

A reggeli órákban már a szőlőhegyen szorgoskodtak a borosgazdák, hogy délutánra frissen készült musttal kínálhassák a város lakóit. Szikszó városa idén is felejthetetlen szüreti mulatságnak adott otthont, ahol a helyiek és a vendégek együtt ünnepelték a szőlő aratásának örömét.

Boon.hu
Hangoskodás Szikszón: Színes szüreti mulatság Koncz Zsófiával és Peter Schrámekkel

Szikszó bődületes szüreti mulatságot tartott: Peter Schrámek is megjelent

Forrás: MW

Délelőtt népviseletbe öltözött fiatalok jártak az utcákon, dalolva és táncolva hívva mindenkit a délutáni szüreti vigasságra Szikszó városában. A főtér hamar megtelt: a színpadon egymást érték a programok, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálta a számára szórakoztató pillanatot.
 

szikszó
Szikszó vendége volt Koncz Zsófia államtitkár is a szüreti mulatságon Forrás:  NJ

Szikszó imádta Peter Schrámek koncertjét

A rendezvény különleges vendégei között üdvözölhették Koncz Zsófiát, családokért felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, aki személyesen is részt vett a mulatságban. A nap egyik fénypontja Peter Schrámek népszerű énekes koncertje volt, amelyet vastaps és fergeteges hangulat kísért. A napot hajnalig tartó szüreti bál zárta, ahol a résztvevők tánccal és nevetéssel búcsúztatták a napot.

A szüreti mulatság Szikszón nemcsak a hagyományok ápolásáról szólt, hanem a közösségi élményről is, amely összehozta a város lakóit és a környékbeli érdeklődőket. A frissen szedett szőlő, a népzene, a tánc és a felejthetetlen koncertek garantálták, hogy mindenki emlékezetes élményekkel gazdagodjon.

Szüreti mulatság Szikszón 09.28.

Fotók: Nagy József

