Hangoskodás Szikszón: Színes szüreti mulatság Koncz Zsófiával és Peter Schrámekkel
A reggeli órákban már a szőlőhegyen szorgoskodtak a borosgazdák, hogy délutánra frissen készült musttal kínálhassák a város lakóit. Szikszó városa idén is felejthetetlen szüreti mulatságnak adott otthont, ahol a helyiek és a vendégek együtt ünnepelték a szőlő aratásának örömét.
Szikszó bődületes szüreti mulatságot tartott: Peter Schrámek is megjelent
Délelőtt népviseletbe öltözött fiatalok jártak az utcákon, dalolva és táncolva hívva mindenkit a délutáni szüreti vigasságra Szikszó városában. A főtér hamar megtelt: a színpadon egymást érték a programok, a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálta a számára szórakoztató pillanatot.
Szikszó imádta Peter Schrámek koncertjét
A rendezvény különleges vendégei között üdvözölhették Koncz Zsófiát, családokért felelős államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét, aki személyesen is részt vett a mulatságban. A nap egyik fénypontja Peter Schrámek népszerű énekes koncertje volt, amelyet vastaps és fergeteges hangulat kísért. A napot hajnalig tartó szüreti bál zárta, ahol a résztvevők tánccal és nevetéssel búcsúztatták a napot.
Tállya festői környezetét talán csak a szüreti felvonulás múlta felül – a helyszínen jártunk (fotók+videó!)
A szüreti mulatság Szikszón nemcsak a hagyományok ápolásáról szólt, hanem a közösségi élményről is, amely összehozta a város lakóit és a környékbeli érdeklődőket. A frissen szedett szőlő, a népzene, a tánc és a felejthetetlen koncertek garantálták, hogy mindenki emlékezetes élményekkel gazdagodjon.
