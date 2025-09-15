szeptember 15., hétfő

Gépésztalálkozó

49 perce

Lélegzetelállító! Daruról lógó kötélen mutatványozott a légtornász a borsodi kisvárosban

Szikszón szombaton olyan látvány fogadta a látogatókat, amit ritkán látni Magyarországon. Tucatnyi daru, traktorok és erőgépek sorakoztak fel a V. Szikszói Gépésztalálkozón, ahol légtornászbemutató is várta az érdeklődőket.

Sorakoznak a daruk

Forrás: Facebook/Szikszói Gépésztalálkozó

A Bethlen Gábor utcán kialakított rendezvénytér szeptember 13-án igazi szabadtéri ipari show-vá változott. A Szikszói Gépésztalálkozó ötödik alkalommal hozta össze a mezőgazdaság, az erdészet és a nehézgépek szerelmeseit, miközben a családoknak is színes programokat kínált. A legnagyobb attrakció kétségkívül a daruk rengetege volt, amelyek között légtornász kápráztatta el a közönséget.

Légtornászbemutató a szikszói gépésztalálkozón.
A Szikszói Gépésztalálkozó egyik leglátványosabb produkciója volt a légtornászbemutató
Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben (Nagy József)

Traktorok, daruk és légtorna Szikszón

A nap látványos felvonulással kezdődött, majd megnyitóval folytatódott. A daruk tövében Ábrahám–Bakonyi Anett előadása szinte cirkuszi hangulatot teremtett, a bobcat show pedig a földön mutatta meg a gépek erejét.

Látott már bobcat show-t?
Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben (Nagy József)

Elmaradhatatlan a traktorhúzó verseny

A gépésztalálkozó nemcsak látványról szólt. Erdészeti és vetésbemutató, traktorhúzó verseny, sőt tombola is várta a résztvevőket. A rendezvény a mezőgazdaság modern oldalát és a gépek teljesítményét hozta közelebb a látogatókhoz.

Kísérő programok kicsiknek és nagyoknak

A „nagyvasak” mellett a családokra is gondoltak. Népi játszótér, tüzes kovácsok, „Farming simulator” stand, hordó dottó, erőmérő játék és még nagytanya is szerepelt a kísérő programok között, így minden korosztály megtalálta a kedvencét. Ha valami igazán látványosra vágyik, nézze meg a légtornászt egy darun az alábbi videóban!

