Lélegzetelállító! Daruról lógó kötélen mutatványozott a légtornász a borsodi kisvárosban

A Bethlen Gábor utcán kialakított rendezvénytér szeptember 13-án igazi szabadtéri ipari show-vá változott. A Szikszói Gépésztalálkozó ötödik alkalommal hozta össze a mezőgazdaság, az erdészet és a nehézgépek szerelmeseit, miközben a családoknak is színes programokat kínált. A legnagyobb attrakció kétségkívül a daruk rengetege volt, amelyek között légtornász kápráztatta el a közönséget.

A Szikszói Gépésztalálkozó egyik leglátványosabb produkciója volt a légtornászbemutató

Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben (Nagy József)

Traktorok, daruk és légtorna Szikszón

A nap látványos felvonulással kezdődött, majd megnyitóval folytatódott. A daruk tövében Ábrahám–Bakonyi Anett előadása szinte cirkuszi hangulatot teremtett, a bobcat show pedig a földön mutatta meg a gépek erejét.

Látott már bobcat show-t?

Forrás: Facebook/Szikszó a jelenben (Nagy József)

Elmaradhatatlan a traktorhúzó verseny

A gépésztalálkozó nemcsak látványról szólt. Erdészeti és vetésbemutató, traktorhúzó verseny, sőt tombola is várta a résztvevőket. A rendezvény a mezőgazdaság modern oldalát és a gépek teljesítményét hozta közelebb a látogatókhoz.