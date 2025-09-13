szeptember 13., szombat

Kornél névnap

22°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csoda

4 órája

Egy borsodi város határában készült ez a kép, amit mindenkinek látnia kell! – fotó a cikkben

Címkék#betondzsungel#közelmúltban#határában#otthon#róka

Valami megmozdult a fűben. Lencsevégre kaptak egy különös vendéget Szikszó határában.

Boon.hu
Egy borsodi város határában készült ez a kép, amit mindenkinek látnia kell! – fotó a cikkben

Forrás: Facebook/Szikszó

Szeptember beköszöntével nemcsak a levelek színei változnak, hanem a természet is új arcát mutatja. Ahogyan máshol, így Szikszó környékén sétálva is egyre gyakrabban találkozhatunk vadon élő állatokkal, amelyek a nyár végi bőség után aktívan készülnek az őszre és a télre.

szikszó, róka
A fotó Szikszó határában készült
Fotó: Kiss Gellért / Forrás: Facebook/Szikszó

Szikszó határában is felbukkant a kis vörös

Szikszó hivatalos oldalán osztottak meg egy gyönyörű felvételt egy rókáról. A lenyűgöző fotót Kiss Gellért készítette a szikszói határban. A képen egy vörös róka látható, amely óvatosan, de kíváncsian figyeli a fotóst. A rókák a magyar táj jellegzetes ragadozói, akik jól alkalmazkodtak a mezőgazdasági területekhez is. Bár éjszakai életmódot folytatnak, napközben is felbukkanhatnak, főleg, ha élelem után kutatnak.

Nemcsak a mezőkön, hanem a betondzsungelben is otthon vannak

A közelmúltban a boon.hu is beszámolt arról, hogy az avasi lakótelepen is megjelent egy róka, aki igazán otthon érzi magát a betondzsungelben.

További érdekességekért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu