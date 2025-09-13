Egy borsodi város határában készült ez a kép, amit mindenkinek látnia kell! – fotó a cikkben

Szeptember beköszöntével nemcsak a levelek színei változnak, hanem a természet is új arcát mutatja. Ahogyan máshol, így Szikszó környékén sétálva is egyre gyakrabban találkozhatunk vadon élő állatokkal, amelyek a nyár végi bőség után aktívan készülnek az őszre és a télre.

A fotó Szikszó határában készült

Fotó: Kiss Gellért / Forrás: Facebook/Szikszó

Szikszó határában is felbukkant a kis vörös

Szikszó hivatalos oldalán osztottak meg egy gyönyörű felvételt egy rókáról. A lenyűgöző fotót Kiss Gellért készítette a szikszói határban. A képen egy vörös róka látható, amely óvatosan, de kíváncsian figyeli a fotóst. A rókák a magyar táj jellegzetes ragadozói, akik jól alkalmazkodtak a mezőgazdasági területekhez is. Bár éjszakai életmódot folytatnak, napközben is felbukkanhatnak, főleg, ha élelem után kutatnak.

Nemcsak a mezőkön, hanem a betondzsungelben is otthon vannak

