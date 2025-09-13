3 órája
Egy borsodi város határában készült ez a kép, amit mindenkinek látnia kell! – fotó a cikkben
Valami megmozdult a fűben. Lencsevégre kaptak egy különös vendéget Szikszó határában.
Forrás: Facebook/Szikszó
Szeptember beköszöntével nemcsak a levelek színei változnak, hanem a természet is új arcát mutatja. Ahogyan máshol, így Szikszó környékén sétálva is egyre gyakrabban találkozhatunk vadon élő állatokkal, amelyek a nyár végi bőség után aktívan készülnek az őszre és a télre.
Szikszó határában is felbukkant a kis vörös
Szikszó hivatalos oldalán osztottak meg egy gyönyörű felvételt egy rókáról. A lenyűgöző fotót Kiss Gellért készítette a szikszói határban. A képen egy vörös róka látható, amely óvatosan, de kíváncsian figyeli a fotóst. A rókák a magyar táj jellegzetes ragadozói, akik jól alkalmazkodtak a mezőgazdasági területekhez is. Bár éjszakai életmódot folytatnak, napközben is felbukkanhatnak, főleg, ha élelem után kutatnak.
Nemcsak a mezőkön, hanem a betondzsungelben is otthon vannak
A közelmúltban a boon.hu is beszámolt arról, hogy az avasi lakótelepen is megjelent egy róka, aki igazán otthon érzi magát a betondzsungelben.
