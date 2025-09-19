Ahol van elég energia: Tizenegymilliárdos beruházás Szikszón

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A város folyamatosan fejlődik

Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a beruházás fontosságát, hangsúlyozva, hatalmas eredmény, hogy az energiaválság nehéz időszakában is az Energiaügyi Minisztériummal együttműködve tudták biztosítani, hogy legyen elég energia és fent tudták tartani a rezsicsökkentést is. Majd méltatta a Szikszón végzett munkát.

„Szikszó városa hatalmas fejlődésen keresztül ment át az elmúlt időszakban. A földrajzi adottságok is megvannak és az infrastruktúra is adott ahhoz, hogy a település vonzó legyen a fiatalok számára. Egy olyan kisvárosról van szó, ahol a munkahelyteremtés az elmúlt időszakban kiemelkedő helyet kapott és a város célul tűzte ki, hogy ipari parkot fejleszt. Amikor egy ilyen alállomást adunk át, akkor a jövőre gondolunk, hiszen az itt élő családoknak és vállalkozásoknak ez egy üzenet, hogy bizony itt van elég energia és érdemes itt élni és munkahelyeket létrehozni” – hangsúlyozta a családokért felelős államtitkár.