59 perce
Ahol van elég energia: Tizenegymilliárdos beruházás Szikszón
Az Energiaügyi Minisztérium támogatásának köszönhetően új alállomás létesült a városban. Az új beruházást Szikszó város külterületén, szeptember 19-én adták át.
Új alállomást adtak át a város külterületén
Fotó: Takács József
Az Energiaügyi Minisztérium támogatási szerződést kötött Szikszó város Önkormányzatával, egy mintegy 11,5 milliárd forintos összértékű beruházásról, az alállomás létrehozásáról. A fejlesztésben egy új 132/22 kilovoltos, 40+40 megavoltamperes alállomás készült el, mely az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. tulajdonába kerül.
Szikszó új beruházása a jövőt építi
Sváb Antal, Szikszó város polgármestere beszédében kitért az elmúlt évek meghatározó fejlesztéseire. Többek között bölcsődét, kültéri medencéket, piacot, közösségi házat, sportklubbot adtak át, sportcsarnokot újítottak fel, játszótereket, kondiparkot, bringatereket építettek.
Városunkban azonban a látványos változásokon kívül sok olyan is van, ami a hétköznapi életben kevésbé feltűnő, ilyen volt az ivóvízhálózat rekonstrukció és a nagyobb kapacitású szennyvíztisztító telep létrejötte is. A mai napon jutottunk el arra a pontra, hogy az ipari területen a további bővülés érdekében, azon túl hogy a korábbi fejlesztéseket megvalósítottuk, szükséges volt a villamosenergia-igényt is biztosítani, így az Energiaügyi Minisztériummal támogatási szerződést kötöttünk
– hangsúlyozta polgármester.
Ez a szikszóiak számára mint a lakosságot, mint az iparterületet érintően fontos. A további fejlődésünk érdekében a biztonságot, a hatékonyságot, a gazdaságosságot és a szakszerűséget jelenti.
– tette hozzá.
Alállomást adtak át SzikszónFotók: Takács József
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A város folyamatosan fejlődik
Koncz Zsófia, családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is kiemelte a beruházás fontosságát, hangsúlyozva, hatalmas eredmény, hogy az energiaválság nehéz időszakában is az Energiaügyi Minisztériummal együttműködve tudták biztosítani, hogy legyen elég energia és fent tudták tartani a rezsicsökkentést is. Majd méltatta a Szikszón végzett munkát.
„Szikszó városa hatalmas fejlődésen keresztül ment át az elmúlt időszakban. A földrajzi adottságok is megvannak és az infrastruktúra is adott ahhoz, hogy a település vonzó legyen a fiatalok számára. Egy olyan kisvárosról van szó, ahol a munkahelyteremtés az elmúlt időszakban kiemelkedő helyet kapott és a város célul tűzte ki, hogy ipari parkot fejleszt. Amikor egy ilyen alállomást adunk át, akkor a jövőre gondolunk, hiszen az itt élő családoknak és vállalkozásoknak ez egy üzenet, hogy bizony itt van elég energia és érdemes itt élni és munkahelyeket létrehozni” – hangsúlyozta a családokért felelős államtitkár.
Erre várt Miskolc és a környék, valami fontos történt az M30-as lezárt munkaterületén – fotókkal, videóval
Ezek létesítmények szükségesek ahhoz, hogy az áram biztonságosan a fogyasztókhoz jusson
Bally Attila, az MVM Zrt. vezérigazgató-helyettese köszönetet mondott az összehangolt munkáért, majd kiemelte, hogy az ilyen típusú alállomások létrehozása fontos, többek között azért, mert - a terület időnkénti ellenőrzésén kívül - erre a típusra nem szükséges személyzet.
Lantos Csaba Energiaügyi Miniszter hangsúlyozta, hogy ahhoz hogy az emberek dolgozni tudjanak, beruházások szükségesek, a beruházásokhoz viszont elsősorban energia kell, mert a modern civilizáció enélkül elképzelhetetlen.
„Magyarországon az évtizedek során jelentősen csökkent az összes energiafogyasztásunk, jelentősen nőt viszont az elektromos áram fogyasztásunk. Büszkék lehetünk arra, hogy ebben az évben - először a történelemben - volt 14 olyan napunk, amikor nettó exportőrök voltunk. Magyarország ugyanis hagyományosan nettó áram importőr, az áramunk huszonöt százalékát importáljuk. Ezeken a napokon ez megfordult és áprilistól augusztusig most már 15 százalék alá csökkent az importunk átlagosan.
Ez egy nagyon nagy eredmény, az idén már 25 százalékról 20 százalékra megyünk le, ez egy hatalmas lépés az energiaszuverenitás tekintetében. Ahhoz, hogy ez az áram biztonságosan eljusson a fogyasztókhoz, szükség van az ilyen létesítményekre"
– tette hozzá a miniszter.