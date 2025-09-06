Nem csak a szerencsén múlt! A Neoton és Hevesi Tamás fergeteges koncertet adott Miskolcon + fotók

A Szerencsekoncertek ingyenesek és ennek köszönhetően aki szeretne, találkozhat kedvenc előadójával. Az idei sorozat minden eddiginél impozánsabb lett. Országszerte több mint nyolcvan helyszínen hallhatjuk a legnagyobb sztárokat és legismertebb dalaikat. Szeptember 4. és október 19. között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe látogat többek között Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, de még Nótár Mary is.

A Szerencsekoncertek miskolci állomásán Csepregi Éva és Hollósy András. Fotó: Takács József

A szerencsekoncertek egyik állomása Miskolc volt

Miskolcon, szeptember 6-án szombaton a DVTK Stadionban adott nagy sikerű koncertet a Neoton és Hevesi Tamás. A koncert előtt ugyan heves esőzés zúdult a program helyszínére, de a kezdésre minden a helyére került.

Sport helyett most a kultúra és a szórakozás volt a középpontban

A koncert előtt Hollósy András alpolgármester nyilatkozott portálunknak.

Hatalmas megtiszteltetés a város számára, hogy ilyen volumenű koncerttel támogatja városunkat a Szerencsejáték Zrt. Azt hiszem, hogy azért is különleges a ma este, mert a diósgyőri városrészben élő mintegy hatvanezer embernek tudunk egy ilyen ingyenes lehetőséget adni, ami korábban nem volt.

- Hevesi Tamás és a Neoton is fellép és elárulhatom, hogy szereztünk 1979 és 82-es hanglemezeket, amit annak idején a Szerencsejáték Rt. támogatott és ezt dedikáltatva, jótékonysági céllal fogjuk tudni majd felajánlani. Ez a program is jó példája annak, hogy a DVTK Stadion és környéke nemcsak a sportnak, hanem a kultúrának is helyet ad – mondta el az alpolgármester, majd örömét fejezte ki hogy a DVTK hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy ilyen szintű koncertet sikerült megszervezni.

"Bízom abban, hogy ezen a rendezvényen minden korosztály megtalálja a számítását és a legendás dallamokra, mint amilyen például a 220 felett, együtt szórakozhatunk" – tette hozzá.