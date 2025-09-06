szeptember 7., vasárnap

Szerencsekoncert

2 órája

Nem csak a szerencsén múlt! A Neoton és Hevesi Tamás fergeteges koncertet adott Miskolcon + fotók

Szerencsések voltak, akik ott lehettek a Neoton és Hevesi Tamás koncertjén. A Hatoslottó idén a Szerencsekoncertek sorozat keretein belül Miskolcra is elhozta a legnagyobb sztárokat.

A Szerencsekoncertek ingyenesek és ennek köszönhetően aki szeretne, találkozhat kedvenc előadójával. Az idei sorozat minden eddiginél impozánsabb lett. Országszerte több mint nyolcvan helyszínen hallhatjuk a legnagyobb sztárokat és legismertebb dalaikat. Szeptember 4. és október 19. között Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyébe látogat többek között Mága Zoltán, a Beatrice, Komonyi Zsuzsi, de még Nótár Mary is.

szerencsekoncertek
A Szerencsekoncertek miskolci állomásán Csepregi Éva és Hollósy András. Fotó: Takács József

A szerencsekoncertek egyik állomása Miskolc volt 

Miskolcon, szeptember 6-án szombaton a DVTK Stadionban adott nagy sikerű koncertet a Neoton és Hevesi Tamás. A koncert előtt ugyan heves esőzés zúdult a program helyszínére, de a kezdésre minden a helyére került.

Sport helyett most a kultúra és a szórakozás volt a középpontban 

A koncert előtt Hollósy András alpolgármester nyilatkozott portálunknak. 

Hatalmas megtiszteltetés a város számára, hogy ilyen volumenű koncerttel támogatja városunkat a Szerencsejáték Zrt. Azt hiszem, hogy azért is különleges a ma este, mert a diósgyőri városrészben élő mintegy hatvanezer embernek tudunk egy ilyen ingyenes lehetőséget adni, ami korábban nem volt.

- Hevesi Tamás és a Neoton is fellép és elárulhatom, hogy szereztünk 1979 és 82-es hanglemezeket, amit annak idején a Szerencsejáték Rt. támogatott és ezt dedikáltatva, jótékonysági céllal fogjuk tudni majd felajánlani. Ez a program is jó példája annak, hogy a DVTK Stadion és környéke nemcsak a sportnak, hanem a kultúrának is helyet ad mondta el az alpolgármester, majd örömét fejezte ki hogy a DVTK hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy ilyen szintű koncertet sikerült megszervezni. 

"Bízom abban, hogy ezen a rendezvényen minden korosztály megtalálja a számítását és a legendás dallamokra, mint amilyen például a 220 felett, együtt szórakozhatunk" tette hozzá. 

Októberben jön a folytatás

Az ingyenes koncertsorozat októberben is folytatódik Borsodban: Ózd, Sátoraljaújhely, Alsózsolca, Edelény, Nyékládháza és Mezőkövesd is sztárokkal telik meg. Még nincs meg minden fellépő, de annyit elárulhatunk, hogy az ország egyik kedvenc énekesnője, Nótár Mary is feltűnik majd a színen, vagyis inkább Alsózsolcán.

Szerencsekoncertek Miskolcon 2025.09.06.

Fotók: Takács József

 

