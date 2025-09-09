Delhusa Gjon és a Duász Akusztik is szerencsés a szakmájában. A koncert előtt kérdeztük a sztárokat

A Hattoslotó elhozta Kazincbarcikára a Szerencsekoncert keretén belül, a „Nika se perimeno” és számtalan népszerű sláger előadóját is.

A Szerencsekoncert nagy siker volt Kazincbarcikán is

Fotó: Takács József

A két fellépőt a Duasz Akusztikot és Delhusa Gjont kérdeztük a koncert előtt.

Delhusa Gjon évekkel ezelőtt járt Kazincbarcikán, de a borsodi táj szépsége azóta is elvarázsolja.

„Nagyon régen jártam Kazincbarcikán, körülbelül tíz éve és nagyon jó emlékek fűznek ide. Amikor Ózd felé elindulunk csodálatos dimbes-dombos tájon megyünk keresztül. Borsodban gyönyörű természeti értékek vannak. Amióta lovaim vannak, azóta én is más szemmel nézem a természetet” – mondta el portálunk kérdésére az énekes.