szeptember 9., kedd

Ádám névnap

16°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Interjú

1 órája

Delhusa Gjon és a Duász Akusztik is szerencsés a szakmájában. A koncert előtt kérdeztük a sztárokat

Címkék#Kazincbarcika#Szerencsejáték Zrt#delhusa gjon#koncert

Borsod-Abaúj-Zemplénbe érkezett szeptember 7-én, vasárnap Delhusa Gjon és Duász Akusztik. A kazincbarcikai Szerencsekoncert sztárjai a szakmájukban és a magánéletükben is szerencsések.

Boon.hu
Delhusa Gjon és a Duász Akusztik is szerencsés a szakmájában. A koncert előtt kérdeztük a sztárokat

Delhusa Gjon és a Duász Akusztik is szerencsés a szakmájában

Fotó: Takács József

A Hattoslotó elhozta Kazincbarcikára a Szerencsekoncert keretén belül, a „Nika se perimeno” és számtalan népszerű sláger előadóját is. 

Szerencsekoncert
A Szerencsekoncert nagy siker volt Kazincbarcikán is
Fotó: Takács József 

A két fellépőt a Duasz Akusztikot és Delhusa Gjont kérdeztük a koncert előtt.

Delhusa Gjon évekkel ezelőtt járt Kazincbarcikán, de a borsodi táj szépsége azóta is elvarázsolja.

„Nagyon régen jártam Kazincbarcikán, körülbelül tíz éve és nagyon jó emlékek fűznek ide. Amikor Ózd felé elindulunk csodálatos dimbes-dombos tájon megyünk keresztül. Borsodban gyönyörű természeti értékek vannak. Amióta lovaim vannak, azóta én is más szemmel nézem a természetet” – mondta el portálunk kérdésére az énekes.

Szerencsekoncertek Kazincbarcikán és Szerencsen: Delhusa Gjon, Nagy Feró

Fotók: Szerencsejáték Zrt.

A Szerencsekoncert sztárja még nagyobb összeget nem nyert

„Nagyon szerencsésnek érzem magam mind a pályámon, mind a magánéletemben, de az is igaz, hogy bár a szüleim lottóztak, sohasem nyertünk semmit. A baráti körömben viszont volt egy úr, aki nem logikai alapon játszott, hanem a szerencsére bízta magát, csak a „hasára ütött”. Ennek köszönhetően háromszor nyert gépjárművet. Ilyen is van. Párommal időnként kaparós sorsjegyet vásárolunk és akkor kisebb összegeknek is nagyon örülünk, hiszen a nyerés élménye nagyon jó érzés” – hangsúlyozta, majd hozzátette: „Én úgy gondolom, hogy a magánéleti és szakmai szerencsém többet ér, mintha kézzel fogható összeget nyertem volna”

A Duász Akusztik többször járt vármegyénkben

A Duász Akusztik tagjai: Jankai Béla, Gál Zoltán, Kálmán György gyakran megfordulnak Borsodban. Miskolcon minden januárban játszanak, Kazincbarcikára ritkábban járnak. Jó emlékek fűzik őket a az ózdi Digitális Erőműben és a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban illetve az Avason és a Diósgyőri Várban rendezett programokhoz. Turisztikai szempontból Lillafüredet és a környéket emelték ki a zenekar tagjai, amit zseniálisnak tituláltak.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

„Életük egyik legnagyobb szerencséjének tartjuk, hogy együtt zenélhetünk, egy zenekarban játszhatnunk és hogy a Szerencsejáték Zrt. ismét rendez koncerteket vidéken, amelyeknek régebben is nagy sikere volt” – teszik hozzá.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu