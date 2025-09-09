1 órája
Delhusa Gjon és a Duász Akusztik is szerencsés a szakmájában. A koncert előtt kérdeztük a sztárokat
Borsod-Abaúj-Zemplénbe érkezett szeptember 7-én, vasárnap Delhusa Gjon és Duász Akusztik. A kazincbarcikai Szerencsekoncert sztárjai a szakmájukban és a magánéletükben is szerencsések.
Fotó: Takács József
A Hattoslotó elhozta Kazincbarcikára a Szerencsekoncert keretén belül, a „Nika se perimeno” és számtalan népszerű sláger előadóját is.
A két fellépőt a Duasz Akusztikot és Delhusa Gjont kérdeztük a koncert előtt.
Delhusa Gjon évekkel ezelőtt járt Kazincbarcikán, de a borsodi táj szépsége azóta is elvarázsolja.
„Nagyon régen jártam Kazincbarcikán, körülbelül tíz éve és nagyon jó emlékek fűznek ide. Amikor Ózd felé elindulunk csodálatos dimbes-dombos tájon megyünk keresztül. Borsodban gyönyörű természeti értékek vannak. Amióta lovaim vannak, azóta én is más szemmel nézem a természetet” – mondta el portálunk kérdésére az énekes.
A Szerencsekoncert sztárja még nagyobb összeget nem nyert
„Nagyon szerencsésnek érzem magam mind a pályámon, mind a magánéletemben, de az is igaz, hogy bár a szüleim lottóztak, sohasem nyertünk semmit. A baráti körömben viszont volt egy úr, aki nem logikai alapon játszott, hanem a szerencsére bízta magát, csak a „hasára ütött”. Ennek köszönhetően háromszor nyert gépjárművet. Ilyen is van. Párommal időnként kaparós sorsjegyet vásárolunk és akkor kisebb összegeknek is nagyon örülünk, hiszen a nyerés élménye nagyon jó érzés” – hangsúlyozta, majd hozzátette: „Én úgy gondolom, hogy a magánéleti és szakmai szerencsém többet ér, mintha kézzel fogható összeget nyertem volna”
A Duász Akusztik többször járt vármegyénkben
A Duász Akusztik tagjai: Jankai Béla, Gál Zoltán, Kálmán György gyakran megfordulnak Borsodban. Miskolcon minden januárban játszanak, Kazincbarcikára ritkábban járnak. Jó emlékek fűzik őket a az ózdi Digitális Erőműben és a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban illetve az Avason és a Diósgyőri Várban rendezett programokhoz. Turisztikai szempontból Lillafüredet és a környéket emelték ki a zenekar tagjai, amit zseniálisnak tituláltak.
„Életük egyik legnagyobb szerencséjének tartjuk, hogy együtt zenélhetünk, egy zenekarban játszhatnunk és hogy a Szerencsejáték Zrt. ismét rendez koncerteket vidéken, amelyeknek régebben is nagy sikere volt” – teszik hozzá.
