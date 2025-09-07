1 órája
Aki ezt a koncertet kihagyta, az biztos, hogy bánhatja
Az elsőfokú riasztásnak megfelelően a felhőszakadás szombaton megérkezett Miskolcra. A Szerencsekoncert programjára látogatókat ezt viszont nem riasztotta el. Maradtak és milyen jól tették.
Hatalmas siker volt a Szerencsekoncert
Fotó: Takács József
A Hatoslottó idén a Szerencsekoncertek sorozat keretein belül Miskolcra is elhozta a legnagyobb sztárokat.
A Szerencsekoncertek ingyenesek és ennek köszönhetően aki szeretne, találkozhat kedvenc előadójával. Az idei sorozat minden eddiginél impozánsabb lett. Miskolcra látogató sztárok fergeteges koncertet adtak.
A Szerencsekoncert fergetegesre sikerült
