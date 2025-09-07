Aki ezt a koncertet kihagyta, az biztos, hogy bánhatja

A Hatoslottó idén a Szerencsekoncertek sorozat keretein belül Miskolcra is elhozta a legnagyobb sztárokat.

Tömeg a miskolci Szerencsekoncert állomásán

Fotó: Takács József

A Szerencsekoncertek ingyenesek és ennek köszönhetően aki szeretne, találkozhat kedvenc előadójával. Az idei sorozat minden eddiginél impozánsabb lett. Miskolcra látogató sztárok fergeteges koncertet adtak.

A Szerencsekoncert fergetegesre sikerült