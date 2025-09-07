szeptember 7., vasárnap

Helyi közélet

58 perce

Aki ezt a koncertet kihagyta, az biztos, hogy bánhatja

Címkék#felhőszakadás#koncert#Miskolc

Az elsőfokú riasztásnak megfelelően a felhőszakadás szombaton megérkezett Miskolcra. A Szerencsekoncert programjára látogatókat ezt viszont nem riasztotta el. Maradtak és milyen jól tették.

Boon.hu
Aki ezt a koncertet kihagyta, az biztos, hogy bánhatja

Hatalmas siker volt a Szerencsekoncert

Fotó: Takács József

A Hatoslottó idén a Szerencsekoncertek sorozat keretein belül Miskolcra is elhozta a legnagyobb sztárokat. 

Szerencsekoncert
Tömeg a miskolci Szerencsekoncert állomásán 
Fotó: Takács József

A Szerencsekoncertek ingyenesek és ennek köszönhetően aki szeretne, találkozhat kedvenc előadójával. Az idei sorozat minden eddiginél impozánsabb lett. Miskolcra látogató sztárok fergeteges koncertet adtak.

A Szerencsekoncert fergetegesre sikerült 

Szombaton elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet. A eső meg is érkezett, nem csak a DVTK Stadionhoz. Több borsodi településről is küldtek olvasóink felvételeket.  Az érintett területeken rövid idő  több mint huszonöt-harminc milliméter eső esett. A meteorológusok ezúttal sem tévedtek, a boon.hu szerkesztőségébe érkezett felvételek önmagukért beszélnek.

Az esős idő ellenére a Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője Bodrogkeresztúron volt. A profi táncos és sztárséf kelt egybe szombaton vármegyénkben. A szertartás záró mozzanata természetesen az első, hitvesi csók volt, amit a násznép ovációja fogadott. Ezt követően pedig a friss házasok csavartak egyet a hagyományokon. Mutatjuk mit tettek.

A labdarúgó vármegyei másodosztály Közép csoport 3. fordulójában három párharcban léptek pályára a csapatok szombaton. A Bükkábrány és az Ónod idegenben nyert, míg a Bogács és a Hejőpapi megosztozott a pontokon. Labdarúgás eredményeket itt olvashatja.

 

