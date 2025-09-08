1 órája
Felejthetetlen hangulatot varázsolt Delhusa Gjon Kazincbarcikára
Borsod-Abaúj-Zemplénbe érkezett szeptember 7-én, vasárnap Delhusa Gjon. A kazincbarcikai Szerencsekoncert a Mezey István Művészeti központ udvarán nagy sikert aratott.
A Hattoslotó elhozta Kazincbarcikára a Szerencsekoncert keretén belül a „Nika se perimeno” és számtalan népszerű sláger előadóját. Szeptember 7-én, vasárnap 18 órától lépett fel Delhusa Gjon és a Duász Akusztik a Mezey István Művészeti központ udvarán, Kazincbarcika szívében. A belépés ingyenes volt, így mindenki együtt énekelhette kedvencével a mediterrán hangulatot idéző „Nika se perimeno” című slágert.
A Szerencsekoncert egy jó lehetőség az együttlétre
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő nyilatkozott portálunknak az eseménnyel kapcsolatban.
"Nagyon örülök neki, hogy az én választókerületemet is érinti ez a koncert. Azt gondolom, hogy mindenképpen elismerés illeti ezt a turnét és a Hatoslottót, akik támogatják ezeket a koncerteket. Az ingyenesség is nagyon fontos szempont, hiszen így bárki számára elérhető a program. Ez most egy jó lehetőség a szórakozásra mindenki számára. Lehetőség arra, hogy aki szereti a zenét, szeret közösségbe lenni, szereti a baráti társaságokat, azok eljönnek és egy ilyen koncerten jól tudják magukat érezni" - mondta el a képviselő, majd méltatta az esten fellépő művészek dalszövegeit közérthetőségük miatt, hiszen nem csak a zene szólal meg, ami jót tesz a lelkének, hanem itt még van üzenete, mondanivalója egy-egy számnak.
Szerencsekoncert KazincbarcikánFotók: Takács Joci
Országszerte különleges koncertélmények
Idén egy különleges, ingyenes eseménysorozat vár mindenkire, hiszen országszerte több mint nyolcvan településre viszi el a koncertélményt a Hatoslottó. Az élőzene varázsa mellett különleges hangulatot ígérnek a Szerencsekoncertek szervezői és egy estét, ahol minden a zenéről és a jókedvről szól.
