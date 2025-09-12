szeptember 12., péntek

Újra tanulhatnak a szépkorúak a Miskolci Egyetemen

Címkék#kar#akadémista#Miskolci Egyetem Szépkorúak Akadémiája#Miskolci Egyetemen

Az akadémisták közül többen évek óta résztvevői a programnak, de új tagok jelentkezését is várják. A Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen szeptember 12-én, pénteken ünnepélyes megnyitóval kezdte meg tizenhetedik tanévét.

Boon.hu
Újra tanulhatnak a szépkorúak a Miskolci Egyetemen

Újra indul az egyetemen a Szépkorúak Akadémiája

Fotó: Bujdos Tibor

A Miskolci Egyetem Szépkorúak Akadémiája 17. tanévét kezdte meg.

Szépkorúak Akadémiája
A Miskolci Egyetem Szépkorúak Akadémiája 17. tanévét kezdte meg
Forrás: MW

A Szépkorúak Akadémiája nagyon népszerű 

A programsorozatban az universitas karairól felkért oktatók népszerű tudományos ismeretterjesztő előadások keretében mutatják be a legújabb kutatási eredményeket. A péntekenként 12 órakor kezdődő előadásokra minden érdeklődőt várnak.

 

