Újra tanulhatnak a szépkorúak a Miskolci Egyetemen

Az akadémisták közül többen évek óta résztvevői a programnak, de új tagok jelentkezését is várják. A Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen szeptember 12-én, pénteken ünnepélyes megnyitóval kezdte meg tizenhetedik tanévét.

Újra indul az egyetemen a Szépkorúak Akadémiája Fotó: Bujdos Tibor

Forrás: MW A Szépkorúak Akadémiája nagyon népszerű A programsorozatban az universitas karairól felkért oktatók népszerű tudományos ismeretterjesztő előadások keretében mutatják be a legújabb kutatási eredményeket. A péntekenként 12 órakor kezdődő előadásokra minden érdeklődőt várnak.

