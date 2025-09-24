Ötvennégyben oklevelet, most szerdán virágcsokrot kapott - képekel

Dr. Kormos Zoltánné, a Lorántffy Zsuzsanna utcai társasházban él pár éve, itt kereste fel otthonában Hollósy András miskolci alpolgármester és Hojnyák Dávid, a választókörzet önkormányzati képviselője, hogy a helyhatóság nevében köszöntsék a szépkorú, a héten 90. életévét betöltő asszonyt.

A szépkorú Marika néni az őt köszöntő önkormányzati képviselőkkel, Hojnyák András és Hollósy András

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A miskolci szépkorú a kormányfő köszöntőlevelét is megkapta

Bár a fővárosban született, de életét a borsodi megyeszékhelyen élte le – derült ki Marika néni visszaemlékezéséből, a két képviselővel folytatott beszélgetésben. Az alpolgármester és a helyi képviselő abból az alkalomból kereste fel a társasházi első emeleti lakásban élő idős asszonyt, hogy idén elérte a 90. évét, és a szépkorúakat hagyományosan felköszöntik a városházi vezetők. Sőt, a miskolci politikusok ezúttal Orbán Viktor jókívánságait is tolmácsolhatták Kormos Zoltánnénak, ünnepélyesen átadva neki a miniszterelnök levelét.