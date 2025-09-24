33 perce
Ötvennégyben oklevelet, most szerdán virágcsokrot kapott - képekel
Marika néni 1954-ben iskola oklevelet kapott, ma is őrzi. Most szerdán pedig virágcsokrot és ajándékcsomagot. Utóbbi gesztus apropója: a szépkorúvá vált egykori műszaki rajzolót 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a városi önkormányzat.
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Dr. Kormos Zoltánné, a Lorántffy Zsuzsanna utcai társasházban él pár éve, itt kereste fel otthonában Hollósy András miskolci alpolgármester és Hojnyák Dávid, a választókörzet önkormányzati képviselője, hogy a helyhatóság nevében köszöntsék a szépkorú, a héten 90. életévét betöltő asszonyt.
A miskolci szépkorú a kormányfő köszöntőlevelét is megkapta
Bár a fővárosban született, de életét a borsodi megyeszékhelyen élte le – derült ki Marika néni visszaemlékezéséből, a két képviselővel folytatott beszélgetésben. Az alpolgármester és a helyi képviselő abból az alkalomból kereste fel a társasházi első emeleti lakásban élő idős asszonyt, hogy idén elérte a 90. évét, és a szépkorúakat hagyományosan felköszöntik a városházi vezetők. Sőt, a miskolci politikusok ezúttal Orbán Viktor jókívánságait is tolmácsolhatták Kormos Zoltánnénak, ünnepélyesen átadva neki a miniszterelnök levelét.
A 90 éves Dr. Kormos Zoltánnét köszöntöttékFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
– A jóisten éltesse erőben-egészségben – kezdte a köszöntőt Hollósy András, amihez csatlakozva Hojnyák Dávid még sok-sok boldog pillanatot kívánt az életben az ünnepeltnek. Mint kiderült, hamarosan a hozzátartozói is köszönhetik őt: a hétvégén lesz a családi születésnapi rendezvény. Nem mellesleg szinte kettős az ünnep, hiszen kevesebb mint két hete volt a névnapja Marika néninek.
Mint az ezt követő bensőséges beszélgetésben szóba került, a 90 éves egykori műszaki rajzoló valaha az ÉPSZI nevű vállalatnál dolgozott, később pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat miskolci szervezetében tevékenykedett, aminek egyik alapítója is volt. Számos köszönőlevelet, elismerést őriz ebből az időszakból is (de mellett olyan régebbi iratokat is, mint egy iskolai oklevél 1954-ből), amire szívesen emlékezik vissza.
– Boldogan dolgoztam ott. Szegény embereken segíteni, ez fontos volt számomra. Nagyon jó volt ott nekem, sajnálom, hogy már nem tudom csinálni – mesélte. Szavaiból kiderült, bár nem Miskolcon született, fiatalon idekerült, amikor a szülei Borsodba költöztek, hogy a Vasgyárban dolgozzanak, a Digépben, édesapja történetesen a fegyverüzemben. Akkoriban a Diósgyőri kórháznál laktak, majd a Selyemréten töltött hat évtizedet, és három éve költözött a Lórántffy utcára. Mint lányával közösen elmondták, ez barátságos környék, előnye, hogy van erkély a lakáshoz, jó a lakóközösség is, sok a fiatal család a társasházban. Így a szépkorúság időszakában már nehezebben mozog, pláne közelmúltbeli lábtörése óta, többnyire a lakásban marad.
– Elárulhatja-e a hosszú élet titkát? – érdeklődött tőle Hojnyák Dávid, amire Marika néni elgondolkodva válaszolt: – Nehéz kérdés. Talán az alkalmazkodás, a szeretet, ami hozzájárulhat – vélekedett a 90 éves ünnepelt. Ezt követően vidáman számolt be az utódokról: négy unokájáról, és a már első osztályos kislányról, a dédunokájáról.
– Magamnak is hihetetlen, hogy ennyi... – merengett el az alapvetően jó erőben és egészségben megélt magas koron. – A szüleim nem érték el a hetvenet. Emiatt én sem számítottam rá. Most meg már nehéz elviselni a tehetetlenséget. – Mint elárulta, olvasás, tévénézés tölti ki a napjait, néha egy kis rejtvényfejtés, amiben csak gyengülő látása akadályozza némileg.