Így néz ki, amikor elsőként érsz ki oda, ahol 2000 négyzetméteren lángol az épület – soha nem látott fotók a borsodi helyszínről!
Több száz méterre is érződött a füst, elképzelhető, mi volt a helyszínen. A Szentistván külterületén lángoló istállóépület oltásához önkéntesek érkeztek ki elsőként. Elképesztő helyszíni beszámoló.
Elképesztő erőfeszítéssel, hosszú órák után fékezték meg a lángokat Szentistván külterületén
Forrás: Tiszabábolnai Önkéntes Tűzoltók Egyesülete
Ahogy arról a megrendítő tűzeset napján beszámoltunk, egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete gyulladt ki Szentistván külterületén szeptember 19-én, a késő délutáni órákban. A pokoli lángokat végül az összesen hat településről kivonult csapatok oltották, emberfeletti erőfeszítésekkel. A hivatásos tűzoltók közül a mezőkövesdi egység érkezett a helyszínre elsőként, ám előttük valakik már javában dolgoztak a lángoló istállóépület körül, méghozzá a Tiszabábolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.
Bernáth Ervin, az egyesület elnöke mérhetetlenül büszke a csapatuk erőfeszítésére, általában is, de a konkrét tűzesetnél végképp, hiszen elsőként kiérkezni egy ekkora területen lángoló épülethez, hatalmas felelősség és lélekjelenlét. Az állatok kiterelését is ők kezdték meg, még azelőtt, hogy a hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek volna.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől aznap este megtudtuk, hogy a tüzet néhány óra leforgása alatt már körülhatárolták a
- Mezőkövesd,
- Eger,
- Mezőcsát,
- Tiszaújváros és
- Miskolc tűzoltói
négy vízszállító járművel és négy gépjárműfecskendővel, összesen tehát nyolc vízsugárral. A munkálatokat egy erőgép is segítette, amellyel megbontották a tetőszerkezetet, bedöntötték a tűzfalat.
Hét település tűzoltói igyekeztek a borsodi istállótűzhöz
Szentistván külterületén megfeszített munka folyt a lángok megfékezésére
Bernáh Ervin, a Tiszabábolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke így emlékszik a végzetes napra:
2025. szeptember 19-én késő délutáni órában egyesületünk 5 tagja istálló tűzhöz érkezett ki Szentistván és Tiszabábolna köztes határába. Megérkezéskor az istálló tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, ennek ellenére csapatuk elkezdte az állatok kimenekítését. Hatalmas tisztelet a hivatásos mindennapi hőseinknek! Külön tisztelet az egyesület tagjainak az elhivatottságukért, kitartásuk és erőfeszítéseikért‼
Bernáth Ervin elmondta, hogy délután fél 6 tájban vonultak ki a riasztás helyszínére és csak másnap reggel 7 órára fejeződött be a kárhely felszámolása, hatalmas erőfeszítéseknek köszönhetően. Az önkéntes egyesület tagjai sem készültek arra, hogy ennyi órán keresztül, megfeszített tempóban dolgoznak majd az érintett területen és csak másnap reggel térnek vissza az állomáshelyükre.
Istálló égett SzentistvánonFotók: Tiszabábolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az önkéntes tűzoltók társadalmi munkában végzik hősies tetteiket, ezért ők fizetést nem kapnak. Noha ugyanúgy veszélyeztetik saját testi épségüket, mint a hivatásos mindennapi hősök, mégis kevésbé kerülnek a társadalom látóterébe, főként olyan tűzeseteknél, ahol akkora terület érintett az oltásban, mint Szentistván külterületén. Álljon itt tehát azoknak az önkénteseknek a neve, akik részt vettek a lángoló istállóépület oltása és a kármentesítés körüli feladatokban:
- Bernáth Ervin
- Bernáth Erik
- Molnár András
- Besenyei György
- Besenyei Zsanett
- Vágási Áron
Természetesen a hivatásos kollégák előtt is le a kalappal, akik pontossága, összehangolt és hatékony munkája nem csupán a szentistváni tűzesetnél, de a mindennapokban is csodálatra méltó. Érdemes emlékeznünk rá, hogy mindennap értünk, a nyugalmunk és biztonságunk érdekében dolgoznak.
