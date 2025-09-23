Így néz ki, amikor elsőként érsz ki oda, ahol 2000 négyzetméteren lángol az épület – soha nem látott fotók a borsodi helyszínről!

Ahogy arról a megrendítő tűzeset napján beszámoltunk, egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete gyulladt ki Szentistván külterületén szeptember 19-én, a késő délutáni órákban. A pokoli lángokat végül az összesen hat településről kivonult csapatok oltották, emberfeletti erőfeszítésekkel. A hivatásos tűzoltók közül a mezőkövesdi egység érkezett a helyszínre elsőként, ám előttük valakik már javában dolgoztak a lángoló istállóépület körül, méghozzá a Tiszabábolna Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.

Hatalmas lángokkal küzdöttek Szentistván külterületén Fotó: Tiszabábolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bernáth Ervin, az egyesület elnöke mérhetetlenül büszke a csapatuk erőfeszítésére, általában is, de a konkrét tűzesetnél végképp, hiszen elsőként kiérkezni egy ekkora területen lángoló épülethez, hatalmas felelősség és lélekjelenlét. Az állatok kiterelését is ők kezdték meg, még azelőtt, hogy a hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek volna.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől aznap este megtudtuk, hogy a tüzet néhány óra leforgása alatt már körülhatárolták a

Mezőkövesd,

Eger,

Mezőcsát,

Tiszaújváros és

Miskolc tűzoltói

négy vízszállító járművel és négy gépjárműfecskendővel, összesen tehát nyolc vízsugárral. A munkálatokat egy erőgép is segítette, amellyel megbontották a tetőszerkezetet, bedöntötték a tűzfalat.