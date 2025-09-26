szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

12°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

1 órája

Ha erre nem figyel, októbertől nyakán maradhat a szemét

Címkék#időpontokban#járműkonvoj#többletdíj#törmelék#elektronikai hulladék

Október 1-jétől több ponton is szigorítja hulladékgazdálkodási szabályait a MOHU. A változások középpontjában a szemétszállítás áll, amelynek új feltételei szinte minden háztartást érintenek.

Boon.hu

Képzelje el, hogy reggel kigurítja a kukát az utcára, de délután is tele van, amikor hazaér. Októbertől ez sok háztartásban valóság lehet. A MOHU ugyanis október 1-től nem viszi el a túlsúlyos, túlpakolt vagy szabálytalanul megtöltött edényeket, és külön díjat számolhat fel a többlethulladék elszállításáért. Az Általános Szerződési Feltételek teljes szövege szeptember 1-jétől már elérhető a társaság honlapján, de a rendelkezések 2025. október 1-jétől válnak kötelezővé. A módosítások kiterjednek a szemétszállításra, a lomtalanításra, a hulladékudvarok használatára és a zöldhulladék gyűjtésére is. A cél a hulladékgazdálkodás átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele, de mindez szigorúbb feltételeket is hoz a lakosság számára.

Változnak a szemétszállítás szabályai 2025. október 1-től.
Változnak a szemétszállítás szabályai: ha nem zár a kuka fedele, vagy ott marad, vagy többletdíjat számítanak fel
Forrás: MW

A szemétszállítás új szabályai

Nem viszik el a túlsúlyos kukákat

Az egyik legfontosabb változás, hogy október 1-jétől nem szállítják el azokat a kukákat, amelyek túlsúlyosak vagy túlcsordulnak. A vegyes gyűjtőedényekbe ezentúl nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék. A kuka fedelének zárva kell lennie. Ami nem fér bele, az többlethulladéknak minősül, és annak elszállítása külön szolgáltatásként rendelhető meg.

Fontos kiemelni, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás.

Súlyhatárok a kukáknál

A MOHU pontos súlyhatárokat vezet be az egyes edényméretekre. Például a 60 literes kukákba legfeljebb 15 kilogramm, a 120 literesbe 27 kilogramm, a 240 literesbe 50 kilogramm hulladék tehető. Az új szabály célja a dolgozók terhelésének csökkentése és a biztonságos szállítás biztosítása.

A lomtalanítás évente egyszer kötelező

A jövőben a szemétszállító cégnek évente egyszer kell lomtalanítást biztosítania. Csak olyan háztartási hulladék helyezhető ki, amit a rendszeres gyűjtés során nem szállítanak el. Továbbra sem viszik el például az építési törmeléket, az elektromos és elektronikai hulladékot, illetve a túl nehéz vagy túl nagy tárgyakat. A lomtalanítás szabályairól és lehetőségeiről korábban már beszámoltunk, elolvashatja alábbi cikkünkben.

Új szabályok a hulladékudvaroknál és a mobil gyűjtésnél

2026. január 1-jétől fizetni kell az építési törmelék leadásáért, és korlátozzák bizonyos típusú hulladékok napi és éves mennyiségét is. Ilyen például gumiabroncs. Október 1-jétől életbe lép a mobil hulladékudvar rendszere is, amely járműkonvoj formájában, változó helyszíneken és időpontokban gyűjti a szelektív hulladékot.

Na és ki fizet, ha meghal az ingatlan használója?

Az ingatlanhasználó halála esetén a jogok és kötelezettségek először a „vélelmezett örököst” illetik és terhelik a hagyatékátadó végzés véglegessé válásáig, majd azt követően az abban meghatározott örökös ingatlanhasználóra szállnak át.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírekért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu