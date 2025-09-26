Ha erre nem figyel, októbertől nyakán maradhat a szemét

Képzelje el, hogy reggel kigurítja a kukát az utcára, de délután is tele van, amikor hazaér. Októbertől ez sok háztartásban valóság lehet. A MOHU ugyanis október 1-től nem viszi el a túlsúlyos, túlpakolt vagy szabálytalanul megtöltött edényeket, és külön díjat számolhat fel a többlethulladék elszállításáért. Az Általános Szerződési Feltételek teljes szövege szeptember 1-jétől már elérhető a társaság honlapján, de a rendelkezések 2025. október 1-jétől válnak kötelezővé. A módosítások kiterjednek a szemétszállításra, a lomtalanításra, a hulladékudvarok használatára és a zöldhulladék gyűjtésére is. A cél a hulladékgazdálkodás átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele, de mindez szigorúbb feltételeket is hoz a lakosság számára.

Változnak a szemétszállítás szabályai: ha nem zár a kuka fedele, vagy ott marad, vagy többletdíjat számítanak fel

A szemétszállítás új szabályai

Nem viszik el a túlsúlyos kukákat

Az egyik legfontosabb változás, hogy október 1-jétől nem szállítják el azokat a kukákat, amelyek túlsúlyosak vagy túlcsordulnak. A vegyes gyűjtőedényekbe ezentúl nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék. A kuka fedelének zárva kell lennie. Ami nem fér bele, az többlethulladéknak minősül, és annak elszállítása külön szolgáltatásként rendelhető meg.

Fontos kiemelni, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás.

Súlyhatárok a kukáknál

A MOHU pontos súlyhatárokat vezet be az egyes edényméretekre. Például a 60 literes kukákba legfeljebb 15 kilogramm, a 120 literesbe 27 kilogramm, a 240 literesbe 50 kilogramm hulladék tehető. Az új szabály célja a dolgozók terhelésének csökkentése és a biztonságos szállítás biztosítása.

A lomtalanítás évente egyszer kötelező

A jövőben a szemétszállító cégnek évente egyszer kell lomtalanítást biztosítania. Csak olyan háztartási hulladék helyezhető ki, amit a rendszeres gyűjtés során nem szállítanak el. Továbbra sem viszik el például az építési törmeléket, az elektromos és elektronikai hulladékot, illetve a túl nehéz vagy túl nagy tárgyakat. A lomtalanítás szabályairól és lehetőségeiről korábban már beszámoltunk, elolvashatja alábbi cikkünkben.