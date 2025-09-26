2 órája
Ha erre nem figyel, októbertől nyakán maradhat a szemét
Október 1-jétől több ponton is szigorítja hulladékgazdálkodási szabályait a MOHU. A változások középpontjában a szemétszállítás áll, amelynek új feltételei szinte minden háztartást érintenek.
Képzelje el, hogy reggel kigurítja a kukát az utcára, de délután is tele van, amikor hazaér. Októbertől ez sok háztartásban valóság lehet. A MOHU ugyanis október 1-től nem viszi el a túlsúlyos, túlpakolt vagy szabálytalanul megtöltött edényeket, és külön díjat számolhat fel a többlethulladék elszállításáért. Az Általános Szerződési Feltételek teljes szövege szeptember 1-jétől már elérhető a társaság honlapján, de a rendelkezések 2025. október 1-jétől válnak kötelezővé. A módosítások kiterjednek a szemétszállításra, a lomtalanításra, a hulladékudvarok használatára és a zöldhulladék gyűjtésére is. A cél a hulladékgazdálkodás átláthatóbbá és hatékonyabbá tétele, de mindez szigorúbb feltételeket is hoz a lakosság számára.
A szemétszállítás új szabályai
Nem viszik el a túlsúlyos kukákat
Az egyik legfontosabb változás, hogy október 1-jétől nem szállítják el azokat a kukákat, amelyek túlsúlyosak vagy túlcsordulnak. A vegyes gyűjtőedényekbe ezentúl nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék, elektromos és elektronikai hulladék. A kuka fedelének zárva kell lennie. Ami nem fér bele, az többlethulladéknak minősül, és annak elszállítása külön szolgáltatásként rendelhető meg.
Fontos kiemelni, hogy a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás.
Súlyhatárok a kukáknál
A MOHU pontos súlyhatárokat vezet be az egyes edényméretekre. Például a 60 literes kukákba legfeljebb 15 kilogramm, a 120 literesbe 27 kilogramm, a 240 literesbe 50 kilogramm hulladék tehető. Az új szabály célja a dolgozók terhelésének csökkentése és a biztonságos szállítás biztosítása.
A lomtalanítás évente egyszer kötelező
A jövőben a szemétszállító cégnek évente egyszer kell lomtalanítást biztosítania. Csak olyan háztartási hulladék helyezhető ki, amit a rendszeres gyűjtés során nem szállítanak el. Továbbra sem viszik el például az építési törmeléket, az elektromos és elektronikai hulladékot, illetve a túl nehéz vagy túl nagy tárgyakat. A lomtalanítás szabályairól és lehetőségeiről korábban már beszámoltunk, elolvashatja alábbi cikkünkben.
Túl sok a lom otthon, és már el sem fér tőle? Itt a megoldás!
Új szabályok a hulladékudvaroknál és a mobil gyűjtésnél
2026. január 1-jétől fizetni kell az építési törmelék leadásáért, és korlátozzák bizonyos típusú hulladékok napi és éves mennyiségét is. Ilyen például gumiabroncs. Október 1-jétől életbe lép a mobil hulladékudvar rendszere is, amely járműkonvoj formájában, változó helyszíneken és időpontokban gyűjti a szelektív hulladékot.
Na és ki fizet, ha meghal az ingatlan használója?
Az ingatlanhasználó halála esetén a jogok és kötelezettségek először a „vélelmezett örököst” illetik és terhelik a hagyatékátadó végzés véglegessé válásáig, majd azt követően az abban meghatározott örökös ingatlanhasználóra szállnak át.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
További hírekért kövesse a boon.hu-t!
Figyelem! Komoly változás az októberi nyugdíj kifizetésében
A Google a barátunk vagy az ellenségünk? Erre vagyunk a leginkább kíváncsiak Borsodban
Elhunyt Claudia Cardinale, a filmművészet ikonja, aki így nyilatkozott Miskolcról