Mi történik, ha lejárt személyivel igazoltatják? Mutatjuk!

Magyarországon minden állampolgár köteles érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkezni. Ez elsődlegesen a személyi igazolvány, de a jogszabály lehetővé teszi, hogy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély is helyettesítse azt. Probléma akkor adódhat, ha ezek közül egyik sem érvényes, és a rendőrnek nem tudjuk hitelt érdemlően igazolni a személyazonosságunkat. Érdekesség, hogy ez utóbbit nem csak személyi iratokkal tehetjük.

Mi történik ha lejárt, vagy nincs nálunk a személyi igazolvány?

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a lejárt okmány nem jár büntetéssel.

Nem minden esetben életszerű, hogy nálunk legyenek a személyi igazoló iratok, például egy sportverseny közben

– tájékoztatta a boon.hu-t Varga Rudolf, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

De minden esetben meg kell adnunk az adatainkat az eljáró rendőrnek, akiknél van egy okoseszköz, amin keresztül ellenőrzik a megadott adatokat a központi nyilvántartásban.

Ha ott minden stimmel, és nincs más probléma – például körözés vagy adateltérés –, akkor az igazoltatás iratok nélkül is sikeres volt. A gond ott kezdődik, ha a helyszínen nem sikerül azonosítani. Ilyenkor a rendőrnek joga van előállítani a polgárt, vagyis bevinni a kapitányságra személyazonosság megállapítására. Ez akár 12 órán át is eltarthat. Fontos különbséget tenni: ez nem letartóztatás, hanem adminisztratív intézkedés, amelynek kizárólag a személyazonosság tisztázása a célja.

Mikor járhat bírság?

Ha valaki nem együttműködő, megtagadja az adatai közlését vagy szándékosan akadályozza a rendőrt, akkor a szabálysértési törvény szerint személyazonossággal kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt helyszíni bírság szabható ki. Ennek összege a rendőr mérlegelésétől függően 10 és 50 ezer forint között mozoghat. Ez tehát már komoly anyagi következménnyel járhat.

Varga Rudolf egy érdekes esetet is megosztott. Volt olyan eset, hogy egy illető betanulta egy barátja adatait – mivel tudta, hogy ő maga körözés alatt áll – így próbálta kikerülni, hogy elkapják. Ez a módszer viszont nem működik. Ebben az esetben ráadásul kiderült, hogy még a barátja is körözés alatt állt.

A sajtószóvivő arra is felhívta a figyelmet, hogy külföldön viszont sokkal nagyobb kellemetlenséget okozhat a személyi igazolvány lejárta.

Sok országba utazhatunk útlevél nélkül, személyi igazolvánnyal. A lejárt okmány ilyen esetekben óriási problémákat is okozhat, hiszen a jogszabályi háttér országonként eltérő. Nem túl kellemes, amikor akár a több száz kilométerre lévő nagykövetségre kell utazni ideiglenes személyi igazolványért.

Hogyan kerülhető el a kellemetlen helyzet?

A megoldás egyszerű: amint lejár a személyi igazolvány, célszerű minél hamarabb újat igényelni. Ez bármelyik kormányablakban megtehető, és a lejárat miatt történő csere teljesen ingyenes. Az ügyintézéshez szükség van a lakcímkártyára, valamint a régi, lejárt okmányra. Az új személyi igazolványt általában nyolc napon belül elkészítik, és a kérelmező választhat, hogy postai úton kéri a kézbesítést, vagy személyesen veszi át a kormányablakban.