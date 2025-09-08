szeptember 8., hétfő

Támadások

26 perce

„Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk” – mosolygós szatírja van a borsodi városnak

Címkék#kutya#rendőrség#Kazincbarcikán#szatír

A helyiek szerint este egyre veszélyesebb kimenni. Szatíroktól rettegnek az emberek Kazincbarcikán.

Boon.hu

Sorra jelentek meg a figyelmeztetések a közösségi médiában az elmúlt héten. A bejegyzések szerint Kazincbarcikán szatír fogdosta a nőket.

A tények.hu stábjának nyilatkoztak, Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket.
Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket. Forrás: tények.hu

Megkerestük a rendőrséget az esetekkel kapcsolatban. 

Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket

A szatír az utcán támadt rá egy 16 éves lányra Kazincbarcikán, aki a kutyáját sétáltatta. Hátulról fogdosni kezdte a tinédzsert, aki egy lépcsőházba menekült előle. Alig négyszáz méterrel messzebb pedig egy nőre támadt rá ugyanígy egy másik férfi, őt elfogták a rendőrök.

Nem merik kiengedni a gyereket

Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk, hogy ilyenek megtörténnek. Az ember nem meri kiengedni a gyerekét lassan

 - nyiltkozta egy lakó a Tények.hu-nak.

Este egyre veszélyesebb kimenni. Jobban oda kellene figyelni a közbiztonságra. Nem biztos, hogy kimennék az utcára 11 óra fele.

- tette hozzá a hölgy.

Szexuális kényszerítés miatt indult a szatír ellen eljárás.

A teljes riport a tények.hu oldalán megtekinthető.

Támadnak a szatírok

Legutóbb Encsen történtek hasonló esetek. Kerékpáros útonállók álltak lesben Encs utcáin.

Miskolcon egy bukósisakos szatír garázdálkodott.

 

