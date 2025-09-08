1 órája
„Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk” – mosolygós szatírja van a borsodi városnak
A helyiek szerint este egyre veszélyesebb kimenni. Szatíroktól rettegnek az emberek Kazincbarcikán.
Sorra jelentek meg a figyelmeztetések a közösségi médiában az elmúlt héten. A bejegyzések szerint Kazincbarcikán szatír fogdosta a nőket.
Megkerestük a rendőrséget az esetekkel kapcsolatban.
Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket
A szatír az utcán támadt rá egy 16 éves lányra Kazincbarcikán, aki a kutyáját sétáltatta. Hátulról fogdosni kezdte a tinédzsert, aki egy lépcsőházba menekült előle. Alig négyszáz méterrel messzebb pedig egy nőre támadt rá ugyanígy egy másik férfi, őt elfogták a rendőrök.
Nem merik kiengedni a gyereket
Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk, hogy ilyenek megtörténnek. Az ember nem meri kiengedni a gyerekét lassan
- nyiltkozta egy lakó a Tények.hu-nak.
Este egyre veszélyesebb kimenni. Jobban oda kellene figyelni a közbiztonságra. Nem biztos, hogy kimennék az utcára 11 óra fele.
- tette hozzá a hölgy.
Szexuális kényszerítés miatt indult a szatír ellen eljárás.
Támadnak a szatírok
Legutóbb Encsen történtek hasonló esetek. Kerékpáros útonállók álltak lesben Encs utcáin.
Miskolcon egy bukósisakos szatír garázdálkodott.
