„Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk” – mosolygós szatírja van a borsodi városnak

Kazincbarcikán szatír tartja rettegésben az embereket

A szatír az utcán támadt rá egy 16 éves lányra Kazincbarcikán, aki a kutyáját sétáltatta. Hátulról fogdosni kezdte a tinédzsert, aki egy lépcsőházba menekült előle. Alig négyszáz méterrel messzebb pedig egy nőre támadt rá ugyanígy egy másik férfi, őt elfogták a rendőrök.

Nem merik kiengedni a gyereket

Elég szomorú, hogy idáig eljutottunk, hogy ilyenek megtörténnek. Az ember nem meri kiengedni a gyerekét lassan

- nyiltkozta egy lakó a Tények.hu-nak.

Este egyre veszélyesebb kimenni. Jobban oda kellene figyelni a közbiztonságra. Nem biztos, hogy kimennék az utcára 11 óra fele.

- tette hozzá a hölgy.

Szexuális kényszerítés miatt indult a szatír ellen eljárás.

Támadnak a szatírok

Legutóbb Encsen történtek hasonló esetek. Kerékpáros útonállók álltak lesben Encs utcáin.