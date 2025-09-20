Elkezdődött a szarvasbőgés – Veszélyben az autósok, de még a túrázók is?

A szarvasbőgés az az időszak, amikor a gímszarvas-bikák párzási időszakban hangosan bőgve keresik a nőstényeket, rivalizálnak a többi bikával. Magyarországon ez tipikusan augusztus vége felé kezdődik, de az igazi szezon szeptemberben van és akár október közepéig is eltarthat. Az, hogy mikor „szólalnak meg” a bikák, több tényezőtől is függ: az erdő adottságai, az állományméret, az időjárás és a földrajzi fekvés – írja a Sokszínű Vidék

Eljött a szarvasbőgés időszaka

Forrás: Facebook/Edelényi Futók Egyesülete

Szarvasbőgés és vadgázolás

A szarvasbőgéshez kapcsolódik a vadgázolás aktív szakasza is.

A párzási időszakban a bikák kevésbé óvatosak, többet mozognak, keresik a nőstényeket és rivalizálnak egymással. Ez azt jelenti, hogy több a véletlen találkozás, akár autósok, akár túrázók részéről.

Egy súlyos bika elgázolása akár még halálos balesettel is végződhet, hiszen ha egy ekkora állat „bejön a szélvégőn”, akár össze is nyomhatja a sofőrt. A jelentős anyagi kár pedig persze garantált.