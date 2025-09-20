23 perce
Elkezdődött a szarvasbőgés – Veszélyben az autósok, de még a túrázók is?
Ebben az időszakban mindenkinek óvatosabbnak kell lennie. De nemcsak az utakon, ugyanis szarvasbőgés idején akár a futóknak, túrázóknak is jobban kell vigyázni
A szarvasbőgés az az időszak, amikor a gímszarvas-bikák párzási időszakban hangosan bőgve keresik a nőstényeket, rivalizálnak a többi bikával. Magyarországon ez tipikusan augusztus vége felé kezdődik, de az igazi szezon szeptemberben van és akár október közepéig is eltarthat. Az, hogy mikor „szólalnak meg” a bikák, több tényezőtől is függ: az erdő adottságai, az állományméret, az időjárás és a földrajzi fekvés – írja a Sokszínű Vidék
Szarvasbőgés és vadgázolás
A szarvasbőgéshez kapcsolódik a vadgázolás aktív szakasza is.
A párzási időszakban a bikák kevésbé óvatosak, többet mozognak, keresik a nőstényeket és rivalizálnak egymással. Ez azt jelenti, hogy több a véletlen találkozás, akár autósok, akár túrázók részéről.
Egy súlyos bika elgázolása akár még halálos balesettel is végződhet, hiszen ha egy ekkora állat „bejön a szélvégőn”, akár össze is nyomhatja a sofőrt. A jelentős anyagi kár pedig persze garantált.
Kárrendezés vadgázoláskor
Ahogyan azt már korábbi cikkünkben is írtuk, az autósok részére nem biztató a helyzet a kárrendezéssel kapcsolatban, mert gyakorlatilag minden esetben az autós lesz a hibás.
A témában akkor a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének (GÉKOSZ) elnökét is megkérdeztük:
Olyan helyzet alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy a GÉKOSZ konkrétan vadgázolásos ügyekben nem vállal segítségnyújtást az autósoknak. Annyira tisztázatlanok a körülmények ugyanis, hogy egy jogi eljárást ilyen ügyben elindítani gyakorlatilag értelmetlen. A megoldás autósok szempontjából az lenne, ha a vadásztársaságokat biztosítás megkötésére köteleznék
- mondta Hámori László, a GÉKOSZ elnöke.
A futóknak, túrázóknak is vigyázni kell
Fontos a tájékozódás. Az Edelényi Futók Egyesülete is közzétette felhívását:
Figyelem!
Az Edelény környéki vadásztársaságok tagjai tisztelettel kérik a futókat, túrázókat, hogy a szarvasbőgés időszakában este 17 óra és reggel 9 óra között ne látogassák az erdőket.
Előre is köszönik szépen!
- írták posztjukban.
