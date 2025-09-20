szeptember 20., szombat

Szezon

23 perce

Elkezdődött a szarvasbőgés – Veszélyben az autósok, de még a túrázók is?

Címkék#autósok#baleset#vadásztársaság#gímszarvas#erdő

Ebben az időszakban mindenkinek óvatosabbnak kell lennie. De nemcsak az utakon, ugyanis szarvasbőgés idején akár a futóknak, túrázóknak is jobban kell vigyázni

Boon.hu

A szarvasbőgés az az időszak, amikor a gímszarvas-bikák párzási időszakban hangosan bőgve keresik a nőstényeket, rivalizálnak a többi bikával. Magyarországon ez tipikusan augusztus vége felé kezdődik, de az igazi szezon szeptemberben van és akár október közepéig is eltarthat. Az, hogy mikor „szólalnak meg” a bikák, több tényezőtől is függ: az erdő adottságai, az állományméret, az időjárás és a földrajzi fekvés – írja a Sokszínű Vidék

Elkezdődött a szarvasbőgés.
Eljött a szarvasbőgés időszaka
Forrás: Facebook/Edelényi Futók Egyesülete

Szarvasbőgés és vadgázolás

A szarvasbőgéshez kapcsolódik a vadgázolás aktív szakasza is.

 A párzási időszakban a bikák kevésbé óvatosak, többet mozognak, keresik a nőstényeket és rivalizálnak egymással. Ez azt jelenti, hogy több a véletlen találkozás, akár autósok, akár túrázók részéről. 

Egy súlyos bika elgázolása akár még halálos balesettel is végződhet, hiszen ha egy ekkora állat „bejön a szélvégőn”, akár össze is nyomhatja a sofőrt. A jelentős anyagi kár pedig persze garantált.

Kárrendezés vadgázoláskor

Ahogyan azt már korábbi cikkünkben is írtuk, az autósok részére nem biztató a helyzet a kárrendezéssel kapcsolatban, mert gyakorlatilag minden esetben az autós lesz a hibás.

A témában akkor a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének (GÉKOSZ) elnökét is megkérdeztük:

Olyan helyzet alakult ki ezzel kapcsolatban, hogy a GÉKOSZ konkrétan vadgázolásos ügyekben nem vállal segítségnyújtást az autósoknak. Annyira tisztázatlanok a körülmények ugyanis, hogy egy jogi eljárást ilyen ügyben elindítani gyakorlatilag értelmetlen. A megoldás autósok szempontjából az lenne, ha a vadásztársaságokat biztosítás megkötésére köteleznék 

- mondta Hámori László, a GÉKOSZ elnöke.

További részletek az alábbi linken:

A futóknak, túrázóknak is vigyázni kell

Fontos a tájékozódás. Az Edelényi Futók Egyesülete is közzétette felhívását:

Figyelem!

Az Edelény környéki vadásztársaságok tagjai tisztelettel kérik a futókat, túrázókat, hogy a szarvasbőgés időszakában este 17 óra és reggel 9 óra között ne látogassák az erdőket.

Előre is köszönik szépen! 

- írták posztjukban.

