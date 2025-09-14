2 órája
Sorra zárnak be a borsodi strandok, ez lehet az oka
Nagyon hamar elszaladt ez a nyár. A strandok zárása nem mindenkit érint jól, de nincs ok aggodalomra, nem maradunk fürdőzési lehetőség nélkül.
Ősszel bezárnak a szabadtéri strandok
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
A strandok zárása az idei évben sem egyetlen konkrét időpontban történik, hanem nagyban függ az adott strandtól, a helyi adottságoktól és a fűtött medencék jelenlététől.
A borsodi strandok többsége június elejére időzíti a teljes nyitást, nyári szezon zárása pedig augusztus végén vagy szeptember elején történik meg.
Martini Emiltől, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a miskolci strandok közül van olyan amelyik már zárva van, de a többi esetében még rendelkezésre áll egy-két napig, így adott a kültéri fürdőzés lehetősége.
A miskolci strandok zárása csak részben történik meg
Selyemréti Strand szeptember 14-ig van nyitva, ide tartozik a tanmedence, gyerekmedence és az élménymedence. Ez akkor is így lesz, ha még szeptemberben beköszönt egy melegebb időszak, hiszen az éves karbantartási munkák ütemezve vannak
– mondta el kérdésünkre az ügyvezető, majd hozzátette, hogy a meleg vizes dögönyöző és az 50 méteres úszómedence a továbbiakban is működik, ezek folyamatosan nyitva tartanak, hiszen négy évszakos létesítményről van szó.
Hétfőig még a Tapolcai Strandon is fürödhetünk
Azt is megtudtuk, hogy a Miskolctapolcán a Barlangfürdő területén található Kagyló strand augusztus 31-el bezárt, illetve a Tapolcai Strandfürdő úszómedencéje és családi medencéje szeptember 15-éig tart majd nyitva.
Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőnk egész évben várja a vendégeket, a nyitva tartás annyiban változott 10 órától 19 óráig látogatható a strand, nem 20 óráig mint szezonban. Az itt található kinti medence egész évben működik és mivel meleg vizes nagyon kedvelt télen is
– tette hozzá a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője.
Zárnak Borsod legkedveltebb strandjai
Az ősz beköszöntével nemcsak a fürdők zárnak, hanem bezártak vagy bezárnak Borsod legkedveltebb szabad vízi strandjai is.
- Vadna-tó (Vadna Park 1. és 2. strand): 2025. augusztus 30.
- Arló (Suvadás Liget Strand): 2025. augusztus 31.
- Mályi-tó (Mangó Beach): 2025. szeptember 15.
- Nyékládháza Kavics Beach: 2025. október 6.
Tájékozódjunk mielőtt elindulunk
Mielőtt úgy döntünk, hogy elindulunk fürödni ajánlott az alábbi szempontok alapján tájékozódni.
- Egyedi nyitva tartás: minden strandnak saját nyitvatartási rendje van, ezért javasolt az adott strand weboldalát vagy a Termál Online oldalát ellenőrizni a konkrét zárási időpontokért.
- Szezontól függő zárás: A legtöbb szabadtéri strand szezonálisan üzemel, így az őszi hónapokban már bezárnak.
- Fűtött medencék: Azok a strandok, amelyek rendelkeznek fűtött szabadtéri medencékkel, gyakran meghosszabbítják a nyitva tartásukat, és tovább üzemeltetik a medencéket az őszi időszakban.
