Sorra zárnak be a borsodi strandok, ez lehet az oka

Nagyon hamar elszaladt ez a nyár. A strandok zárása nem mindenkit érint jól, de nincs ok aggodalomra, nem maradunk fürdőzési lehetőség nélkül.

Galambos Eszter
Sorra zárnak be a borsodi strandok, ez lehet az oka

Ősszel bezárnak a szabadtéri strandok

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A strandok zárása az idei évben sem egyetlen konkrét időpontban történik, hanem nagyban függ az adott strandtól, a helyi adottságoktól és a fűtött medencék jelenlététől. 

A szabadtéri strandok zárása szeptember végéig megtörténik, de az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben egész évben pancsolhatunk
Fotó: Takács József

A borsodi strandok többsége június elejére időzíti a teljes nyitást, nyári szezon zárása pedig augusztus végén vagy szeptember elején történik meg.

Martini Emiltől, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a miskolci strandok közül van olyan amelyik már zárva van, de a többi esetében még rendelkezésre áll egy-két napig, így adott a kültéri fürdőzés lehetősége.

A miskolci strandok zárása csak részben történik meg

Selyemréti Strand szeptember 14-ig van nyitva, ide tartozik a tanmedence, gyerekmedence és az élménymedence. Ez akkor is így lesz, ha még szeptemberben beköszönt egy melegebb időszak, hiszen az éves karbantartási munkák ütemezve vannak 

– mondta el kérdésünkre az ügyvezető, majd hozzátette, hogy a meleg vizes dögönyöző és az 50 méteres úszómedence a továbbiakban is működik, ezek folyamatosan nyitva tartanak, hiszen négy évszakos létesítményről van szó.

Hétfőig még a Tapolcai Strandon is fürödhetünk

Azt is megtudtuk, hogy a Miskolctapolcán a Barlangfürdő területén található Kagyló strand augusztus 31-el bezárt, illetve a Tapolcai Strandfürdő úszómedencéje és családi medencéje szeptember 15-éig tart majd nyitva.

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőnk egész évben várja a vendégeket, a nyitva tartás annyiban változott 10 órától 19 óráig látogatható a strand, nem 20 óráig mint szezonban. Az itt található kinti medence egész évben működik és mivel meleg vizes nagyon kedvelt télen is

 – tette hozzá a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője.

Zárnak Borsod legkedveltebb strandjai

Az ősz beköszöntével nemcsak a fürdők zárnak, hanem bezártak vagy bezárnak Borsod legkedveltebb szabad vízi strandjai is.

  • Vadna-tó (Vadna Park 1. és 2. strand): 2025. augusztus 30.
  • Arló (Suvadás Liget Strand): 2025. augusztus 31.
  • Mályi-tó (Mangó Beach): 2025. szeptember 15.
  • Nyékládháza Kavics Beach: 2025. október 6.

Tájékozódjunk mielőtt elindulunk

Mielőtt úgy döntünk, hogy elindulunk fürödni ajánlott az alábbi szempontok alapján tájékozódni.

  • Egyedi nyitva tartás: minden strandnak saját nyitvatartási rendje van, ezért javasolt az adott strand weboldalát vagy a Termál Online oldalát ellenőrizni a konkrét zárási időpontokért.
  • Szezontól függő zárás: A legtöbb szabadtéri strand szezonálisan üzemel, így az őszi hónapokban már bezárnak.
  • Fűtött medencék: Azok a strandok, amelyek rendelkeznek fűtött szabadtéri medencékkel, gyakran meghosszabbítják a nyitva tartásukat, és tovább üzemeltetik a medencéket az őszi időszakban.

