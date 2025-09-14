Sorra zárnak be a borsodi strandok, ez lehet az oka

Martini Emiltől, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk, hogy a miskolci strandok közül van olyan amelyik már zárva van, de a többi esetében még rendelkezésre áll egy-két napig, így adott a kültéri fürdőzés lehetősége.

A miskolci strandok zárása csak részben történik meg

Selyemréti Strand szeptember 14-ig van nyitva, ide tartozik a tanmedence, gyerekmedence és az élménymedence. Ez akkor is így lesz, ha még szeptemberben beköszönt egy melegebb időszak, hiszen az éves karbantartási munkák ütemezve vannak

– mondta el kérdésünkre az ügyvezető, majd hozzátette, hogy a meleg vizes dögönyöző és az 50 méteres úszómedence a továbbiakban is működik, ezek folyamatosan nyitva tartanak, hiszen négy évszakos létesítményről van szó.

Hétfőig még a Tapolcai Strandon is fürödhetünk

Azt is megtudtuk, hogy a Miskolctapolcán a Barlangfürdő területén található Kagyló strand augusztus 31-el bezárt, illetve a Tapolcai Strandfürdő úszómedencéje és családi medencéje szeptember 15-éig tart majd nyitva.

Az Ellipsum Élmény- és Strandfürdőnk egész évben várja a vendégeket, a nyitva tartás annyiban változott 10 órától 19 óráig látogatható a strand, nem 20 óráig mint szezonban. Az itt található kinti medence egész évben működik és mivel meleg vizes nagyon kedvelt télen is

– tette hozzá a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője.

Zárnak Borsod legkedveltebb strandjai

Az ősz beköszöntével nemcsak a fürdők zárnak, hanem bezártak vagy bezárnak Borsod legkedveltebb szabad vízi strandjai is.

Vadna-tó (Vadna Park 1. és 2. strand): 2025. augusztus 30.

Arló (Suvadás Liget Strand): 2025. augusztus 31.

Mályi-tó (Mangó Beach): 2025. szeptember 15.

Nyékládháza Kavics Beach: 2025. október 6.

Tájékozódjunk mielőtt elindulunk

Mielőtt úgy döntünk, hogy elindulunk fürödni ajánlott az alábbi szempontok alapján tájékozódni.

Egyedi nyitva tartás: minden strandnak saját nyitvatartási rendje van, ezért javasolt az adott strand weboldalát vagy a Termál Online oldalát ellenőrizni a konkrét zárási időpontokért.

Szezontól függő zárás: A legtöbb szabadtéri strand szezonálisan üzemel, így az őszi hónapokban már bezárnak.

Fűtött medencék: Azok a strandok, amelyek rendelkeznek fűtött szabadtéri medencékkel, gyakran meghosszabbítják a nyitva tartásukat, és tovább üzemeltetik a medencéket az őszi időszakban.

