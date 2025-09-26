1 órája
Ezren is részt vettek a sportnapon Mezőkövesden
Idén is nagy sikere volt a Tour de Mezőkövesd elnevezésű eseményen. A sportnap kerékpáros és gyalogos programjain ezren is részt vettek.
Szeptember 20-án, szombaton rendezték meg a nagy sikerű Tour de Mezőkövesd nevű programot. Mintegy ezren vettek részt a gyalogos és kerékpáros programokon.
A sportnap ünnepélyes megnyitóján Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt, melyben a mozgás és a hagyomány fontosságáról és értékéről beszélt.
A sportnap programja
Ebben az évben a 8 kilométeres kerékpáros körön több mint 40 gyalogos vett részt. Mintegy 250 gyalogos indult a 8 kilométeres Zsóry üdülőterületet érintő gyalogoskörön, körülbelül 30 kutyás gyalogló vet részt a sportnapon, hozzávetőleg 40 gyermek szerepelt a legkisebbek számára rendezett kerékpáros körön, a plankversenyt háromszor rendezték meg, amelyen összesen mintegy 150 fő vett részt.
Délelőtt a futóversenyek mellett kerékpártúrán is részt lehetett venni, amit idén rekordszámú nevező teljesített.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A sporton kívül egyéb programok is szórakoztatták az érkezőket, mint például tombola és különféle bemutatók – írja a mezokovesd.hu
Lehet, hogy reggel előtted állt a boltban! Durva, mit tett, nagy erőkkel keresik a borsodi rendőrök
Nagyot szólt Nótár Mary és Veréb Tomi produkciója az este
Elismeréseket adtak át a borsodi gyógyítóknak, íme a névsor