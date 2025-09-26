Ezren is részt vettek a sportnapon Mezőkövesden

A sportnap programja

Ebben az évben a 8 kilométeres kerékpáros körön több mint 40 gyalogos vett részt. Mintegy 250 gyalogos indult a 8 kilométeres Zsóry üdülőterületet érintő gyalogoskörön, körülbelül 30 kutyás gyalogló vet részt a sportnapon, hozzávetőleg 40 gyermek szerepelt a legkisebbek számára rendezett kerékpáros körön, a plankversenyt háromszor rendezték meg, amelyen összesen mintegy 150 fő vett részt.

Délelőtt a futóversenyek mellett kerékpártúrán is részt lehetett venni, amit idén rekordszámú nevező teljesített.

A sporton kívül egyéb programok is szórakoztatták az érkezőket, mint például tombola és különféle bemutatók – írja a mezokovesd.hu