Erőpróba

1 órája

Ezren is részt vettek a sportnapon Mezőkövesden

Idén is nagy sikere volt a Tour de Mezőkövesd elnevezésű eseményen. A sportnap kerékpáros és gyalogos programjain ezren is részt vettek.

Boon.hu

Szeptember 20-án, szombaton rendezték meg a nagy sikerű Tour de Mezőkövesd nevű programot. Mintegy ezren vettek részt a gyalogos és kerékpáros programokon.
A sportnap ünnepélyes megnyitóján Tállai András miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt, melyben a mozgás és a hagyomány fontosságáról és értékéről beszélt.

Hatalmas sikere volt a sportnapnak Mezőkövesden
Forrás: mezokovesd.hu
Forrás: mezokovesd.hu

A sportnap programja

Ebben az évben a 8 kilométeres kerékpáros körön több mint 40 gyalogos vett részt. Mintegy 250 gyalogos indult a 8 kilométeres Zsóry üdülőterületet érintő gyalogoskörön, körülbelül 30 kutyás gyalogló vet részt a sportnapon, hozzávetőleg 40 gyermek szerepelt a legkisebbek számára rendezett kerékpáros körön, a plankversenyt háromszor rendezték meg, amelyen összesen mintegy 150 fő vett részt.

Délelőtt a futóversenyek mellett kerékpártúrán is részt lehetett venni, amit idén rekordszámú nevező teljesített.

A sporton kívül egyéb programok is szórakoztatták az érkezőket, mint például tombola és különféle bemutatók – írja a mezokovesd.hu

 

