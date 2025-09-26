Újra lesz Tompa Piknik Hernádkakon, szombaton!

Szombaton, szeptember 27-én rendezik meg a Tompa Piknik című 33. Önök Kerték Spanyolnátha Kertfesztivált Hernádkakon. A rendezvény Tompa Mihály születésének 208., a Vidám Páva és a Vidám Pávai alapításának 4. évfordulója alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia Miskolci Regionális Munkacsoportjának együttműködésével és támogatásával jön létre, sok-sok programmal várja az érdeklődőket a településen.

A tavalyi Spanyolnátha Kertfesztiválon Fotó: Spanyolnátha

A Spanyolnátha Kertfesztivál gazdag programmal jelentkezik

Nézzünk belőle néhányat.

Vass Tibor, József Attila-díjas költő a rendezvény egyik házigazdája méltatja a Spanyolnátha Könyvek legújabb darabjait, valamint Drozsnyik István „Pávai-Vajna Berekfürdőzés közben Tompa pávájára gondol” című szobrát is felavatja.

Megnyílik A Tompa plusz Jókai plusz Lévay című kiállítás is, a tárlatot Üveges Tamás költő, esztéta, a Spanyolnátha művészeti folyóirat szerkesztője nyitja meg. A rendezvény fontos része lesz a februárban elhunyt Fecske Csaba költőre való emlékezés is In memorian Fecske Csaba címmel.

Fecske Csabára emlékeznek

A költő Hetvenhét magyar énmese című Spanyolnátha-kötetét Serfőző Simon Kossuth-díjas költő mutatja be.

Fecske Csaba – aki az előző Tompa Pikniken még jelen tudott lenni – szülőhelyének, Szögligetnek is díszpolgára volt. Rá emlékezik beszédével Üveges Attila, Szögliget polgármestere. Fecske Csaba megzenésített verseit Kocsis Csaba énekmondó, a Berekfürdői Körmendi Lajos Írótábor vezetője, és Miczura Károly prímás adja majd elő a tervek szerint.

A programon Vass Nóra, a Kertfesztivál háziasszonya, a Spanyolnátha szerkesztőségvezetője konferál.

A Spanyolnátha művészeti folyóirat és az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény nemzetközi mail art kiállítását megnyitja és „Sörrebormindenkor” borkóstolót tart Jacsó Pál költő, a Miskolczi Pincék Asztaltársasága elnöke. A borkóstolón a görömbölyi Nagy-Szögedi Pince borait kínálják.