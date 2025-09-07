szeptember 7., vasárnap

Hatalmas siker volt a Sólet Fesztivál Miskolcon (fotók, videó)

Címkék#boon video#sólet#zsinagóga#Miskolc

Zsidó finomságokat kóstolhattunk a III. Sólet Fesztiválon szeptember 7-én, vasárnap a miskolci zsinagóga udvarán. A sólet sokféleképpen elkészíthető, de mi megtudtuk, hogy melyik Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbijának kedvence.

Boon.hu

Délre bizony elfogyott a sólet, olyan nagy érdeklődés volt a fesztivál programja iránt. A délelőtt folyamán a Diri-Dongó együttes interaktív zenés gyermekműsora majd a Rabbi Singer és a Color Klezmer Band koncertje szórakoztatta az érdeklődőket, majd Szuperdáridó zárta a programot. A hagyományos zsidó ételeket: a sóletet és a flodnit pedig egészen addig kóstolhatták az érdeklődők, amíg jutott belőle.

sólet fesztivál Miskolcon
Sokan kilátogattak a harmadik alkalommal megrendezett Sólet Fesztiválra Fotó: Takács Joci

A Sólet Fesztivál egy pár éves kezdeményezés

Markovics Zsolt, a Miskolci Zsidó Hitközség főrabbija kérdésünkre elmondta, hogy ugyan még csak harmadjára rendezik meg a programot, de egyre nagyobb rá az érdeklődés.

„A programunk célja, hogy megmutassuk magunkat, hogy a városban élő zsidóság, a zsidó közösség és a mi hagyományaink és szokásaink ez nem valamiféle misztikum. Azt gondolom, hogy egy ilyen nap a gasztronómiától elkezdve, a klezmer zenén keresztül a hagyományok tükrén át nagyon sok mindennel megismerteti az érdeklődőket, ami a mi közösségünket érinti. Ez a rendezvény mindenki számára nyitott, bárki jöhet és itt lehet, nincs belépődíj sem” – hangsúlyozta a főrabbi.

III. Sólet Fesztivál Miskolc

Fotók: Takács Joci

A főrabbi elárulta kedvenc receptjét

Markovics Zsolt főrabbi kérdésünkre a kedvenc sóletjének elkészítésébe is beavatott:

„Az én kedvenc sólet receptem az a rengeteg sok hagyma, hogy jó szaftos legyen. Tarkabab, füstölt libamell vagy libacomb, gersli vagy árpagyöngye. Pici pirospaprika, pici olaj, pici só, pici fekete bors és egy éjszaka a sütőben, lassú tűzön” – árulta el portálunknak.

boon.hu video

