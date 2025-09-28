Lerobbant egy zöld Suzuki a 37-es főúton – amit ez a fiatal pár tett, arra nincsenek szavak!

Nem mindig lehet előre tudni, hogyan reagálnak az emberek, amikor valaki bajba kerül. Ez a történet is azt mutatja meg, milyen arcot ölthet a valódi segítség – és hogy néha épp azoktól kapjuk, akiktől a legkevésbé várnánk. A közösségi oldalon tette közzé történetét egy hölgy, amiről úgy gondolta, muszáj másokkal is megosztania. Lerobbant az autójuk a 37-es főúton, ezek után olyat éltek át férjével, amire nem számítottak, és sose fognak elfelejteni.

Nem mindenki állt meg a 37-esen, de a valódi segítség végül megérkezett.

(A kép illusztráció) Fotó: MW

Segítség vagy közöny? Ezt tették az emberek, amikor bajba került a házaspár

Köszönetet szeretnénk mondani annak a fiatal párnak, aki segített a zöld suzuki autónkat a bekötő úthoz vontatni és engem községünkbe haza szállítottak. És utólag is aki megállt férjemnek segítségnyújtás céljából egy BMW-s fiatal hölgy és meg kérdezte" Miben tud segíteni?" Végül autó mentő jött férjem segítségére akit a hölgy ajánlott. Köszönöm szépen , hogy vannak még rendes emberek akik önzetlenül segítenek embertársaikon. Attól függetlenül rengetegen elrobogtak mellettünk .A segítőket pedig hálám örökké üldözni fogja!! Bízom abban eljut hozzájuk ez a pár sor.

- tette közzé hálálkodva a poszt írója.

A kommentek között a segítségnyújtó is válaszolt

Köszönjük szépen a kedves szavakat! Mi tényleg csak azt tettük, amit bárki másnak is megtennénk. Nagyon örülünk, hogy végül jól záródott a történet, és sok balesetmentes kilométert kívánunk még nektek az úton!

- válaszolt a posztolónak a segítségnyújtó pár egyik tagja.



