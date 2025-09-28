szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Lerobbant egy zöld Suzuki a 37-es főúton – amit ez a fiatal pár tett, arra nincsenek szavak!

Címkék#facebook#suzuki#történet#37-es főút#segítség

Egy hétköznapinak induló nap pillanatok alatt fordult át valamivé, amire nem számított egy hölgy, aki a közösségi oldalon osztotta meg történetét. A segítség kérdése ilyenkor egészen más értelmet nyer.

Nem mindig lehet előre tudni, hogyan reagálnak az emberek, amikor valaki bajba kerül. Ez a történet is azt mutatja meg, milyen arcot ölthet a valódi segítség – és hogy néha épp azoktól kapjuk, akiktől a legkevésbé várnánk. A közösségi oldalon tette közzé történetét egy hölgy, amiről úgy gondolta, muszáj másokkal is megosztania. Lerobbant az autójuk a 37-es főúton, ezek után olyat éltek át férjével, amire nem számítottak, és sose fognak elfelejteni.

Nem mindenki állt meg a 37-esen, de a valódi segítség végül megérkezett.
Nem mindenki állt meg a 37-esen, de a valódi segítség végül megérkezett.
(A kép illusztráció) Fotó: MW

Segítség vagy közöny? Ezt tették az emberek, amikor bajba került a házaspár

Köszönetet szeretnénk mondani annak a fiatal  párnak, aki segített a zöld suzuki autónkat a bekötő úthoz vontatni és engem községünkbe haza szállítottak. És utólag is aki megállt férjemnek segítségnyújtás céljából egy BMW-s fiatal hölgy és meg kérdezte" Miben tud segíteni?" Végül autó mentő jött férjem segítségére akit a hölgy ajánlott. Köszönöm szépen , hogy vannak még rendes emberek akik önzetlenül segítenek embertársaikon. Attól függetlenül rengetegen elrobogtak mellettünk .A segítőket pedig hálám örökké üldözni fogja!! Bízom abban eljut hozzájuk ez a pár sor.

- tette közzé hálálkodva a poszt írója.

A kommentek között a segítségnyújtó is válaszolt

Köszönjük szépen a kedves szavakat! Mi tényleg csak azt tettük, amit bárki másnak is megtennénk. Nagyon örülünk, hogy végül jól záródott a történet, és sok balesetmentes kilométert kívánunk még nektek az úton!

- válaszolt a posztolónak a segítségnyújtó pár egyik tagja.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu