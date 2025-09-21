szeptember 21., vasárnap

Program

6 órája

Sárospatakra érkezik a Richter Egészségváros

Címkék#lakosság#Sárospatak Város Rendelőintézete#Richter Egészségváros

A Richter Gedeon Nyrt. országjáró edukációs és egészségmegőrző programsorozata, a Richter Egészségváros szeptember 27-én Sárospatakra, a Makovecz térre látogat.

Sárospatakra érkezik a Richter Egészségváros

Sárospatakra érkezik az egészségváros

Forrás: MW

Fotó: Szabó Miklós

Az ingyenes rendezvény célja, hogy egy teljes napon át tartalmas programokkal segítse a lakosságot testi-lelki egészségének megőrzésében, miközben közösségi összefogással Sárospatak Város Rendelőintézetét is támogatja. 

Fotó: Szabó Miklós / Forrás: MW

A látogatók egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, ismeretterjesztő előadásokon, interaktív családi programokon vehetnek részt – mindezt úgy, hogy aktivitásukkal egy jó ügyet is szolgálnak. A résztvevők minden egyes programon való részvétellel 500 forint értékű adománypontot gyűjtenek. A Richter egy előre meghatározott keretösszeggel (3.500.000 Ft) kiegészíti a résztvevők aktivitásai után járó adománypontokat, és az így összegyűlt támogatást Sárospatak Város Rendelőintézete egy ultrahang készülék beszerzésére fordítja.

