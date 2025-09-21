3 órája
Sárospatakra érkezik a Richter Egészségváros
A Richter Gedeon Nyrt. országjáró edukációs és egészségmegőrző programsorozata, a Richter Egészségváros szeptember 27-én Sárospatakra, a Makovecz térre látogat.
Sárospatakra érkezik az egészségváros
Forrás: MW
Fotó: Szabó Miklós
Az ingyenes rendezvény célja, hogy egy teljes napon át tartalmas programokkal segítse a lakosságot testi-lelki egészségének megőrzésében, miközben közösségi összefogással Sárospatak Város Rendelőintézetét is támogatja.
A látogatók egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon, ismeretterjesztő előadásokon, interaktív családi programokon vehetnek részt – mindezt úgy, hogy aktivitásukkal egy jó ügyet is szolgálnak. A résztvevők minden egyes programon való részvétellel 500 forint értékű adománypontot gyűjtenek. A Richter egy előre meghatározott keretösszeggel (3.500.000 Ft) kiegészíti a résztvevők aktivitásai után járó adománypontokat, és az így összegyűlt támogatást Sárospatak Város Rendelőintézete egy ultrahang készülék beszerzésére fordítja.