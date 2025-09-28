1 órája
Sárospatak összefogása példaértékű: közel 25 millió forint gyűlt össze a rendelőintézet számára
Egy nagyszabású közösségi program keretében rekordlétszámú részvétellel zajlott az esemény. A Sárospatak Város Rendelőintézet javára létrejött összefogás ereje határtalan.
A sárospataki egészségsétán részt vett Bánné Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke is
Forrás: Facebook/Egészségváros
Kiemelkedő támogatásokkal 24,9 millió forint adomány gyűlt össze a Sárospatak Város Rendelőintézet javára. Az esemény nemcsak anyagi, hanem lelki értelemben is megerősítette a várost és térségét. A város életében különleges napot jelentett a városi egészségséta és a hozzá kapcsolódó jótékonysági program.
Sárospatak Város Rendelőintézet egészségügyi ellátása összefogással fejlődik
A rendezvényhez hatalmas számban csatlakoztak a helyiek, akik aktivitásukkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a közösség történetének második legnagyobb összegű adománya gyűljön össze. A 24.900.000 forintból a Sárospatak Város Rendelőintézet működését és fejlesztését támogatják, ezzel erősítve a helyi egészségügyi ellátást.
Járt már Hubertus misén? Most megteheti Abaújban! - Itt a teljes 2025-ös program!
A város nevében külön köszönet illeti a Richter Gedeon Nyrt.-t, amely Sárospatakot is bevonta a kezdeményezésbe, továbbá a program szervezőit és az egészségügyi dolgozókat, akik áldozatos munkájukkal segítették a rendezvény sikerét. Nem feledkezhetünk meg a helyi és térségi vállalkozásokról sem, akik kiemelkedő anyagi és szakmai hozzájárulásukkal nagyban emelték az adomány mértékét – áll a Sárospatak hivatalos közösségi média oldalán közzétett bejegyzésben.
Rekordszámú résztvevő kezdte meg az egészségsétát
A nap egyik fénypontja a reggeli egészségséta volt, amely rekordlétszámú résztvevővel indult. A közös mozgás nemcsak a testnek tett jót, hanem erősítette az összetartozás érzését is. Látványos bizonyítéka volt annak, hogy ha a közösség egy ügy mögé áll, rendkívüli eredményeket érhet el.
Az összegyűlt támogatás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a Sárospatakon és környékén élők korszerűbb, biztonságosabb és színvonalasabb egészségügyi szolgáltatásokhoz jussanak. A kezdeményezés nemcsak anyagi támogatásról szól, hanem arról is, hogy egy város közösen cselekszik a jövőért.
A példás összefogás üzenete egyértelmű: ha közösen teszünk a közösségért, abból mindenki profitál. Sárospatak lakói és partnerei most bebizonyították, hogy együtt valóban nagy dolgokra képesek.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Ő az első női roma vállalkozó Edelényben– döbbenet mi vette rá erre! - fotók, videó!
Hetven kiló sebes pisztráng miatt özönlötték el a horgászok a Szinvát - fotók, videó
Ha nincs a mentőhelikopter, sokak felháborodtak volna – ha késéssel is, de megérkezett Miskolcra