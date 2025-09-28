szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

1 órája

Sárospatak összefogása példaértékű: közel 25 millió forint gyűlt össze a rendelőintézet számára

Címkék#támogatás#egészségséta#összefogás#rendelőintézet#Sárospatak

Egy nagyszabású közösségi program keretében rekordlétszámú részvétellel zajlott az esemény. A Sárospatak Város Rendelőintézet javára létrejött összefogás ereje határtalan.

Boon.hu
Sárospatak összefogása példaértékű: közel 25 millió forint gyűlt össze a rendelőintézet számára

A sárospataki egészségsétán részt vett Bánné Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke is

Forrás: Facebook/Egészségváros

Kiemelkedő támogatásokkal 24,9 millió forint adomány gyűlt össze a Sárospatak Város Rendelőintézet javára. Az esemény nemcsak anyagi, hanem lelki értelemben is megerősítette a várost és térségét. A város életében különleges napot jelentett a városi egészségséta és a hozzá kapcsolódó jótékonysági program.

Sárospatak Város Rendelőintézet
Közel 25 millió a Sárospatak Város Rendelőintézet javára Forrás: Facebook/Sárospatak Város hivatalos oldala

Sárospatak Város Rendelőintézet egészségügyi ellátása összefogással fejlődik

A rendezvényhez hatalmas számban csatlakoztak a helyiek, akik aktivitásukkal és támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a közösség történetének második legnagyobb összegű adománya gyűljön össze. A 24.900.000 forintból a Sárospatak Város Rendelőintézet működését és fejlesztését támogatják, ezzel erősítve a helyi egészségügyi ellátást.

A város nevében külön köszönet illeti a Richter Gedeon Nyrt.-t, amely Sárospatakot is bevonta a kezdeményezésbe, továbbá a program szervezőit és az egészségügyi dolgozókat, akik áldozatos munkájukkal segítették a rendezvény sikerét. Nem feledkezhetünk meg a helyi és térségi vállalkozásokról sem, akik kiemelkedő anyagi és szakmai hozzájárulásukkal nagyban emelték az adomány mértékét – áll a Sárospatak hivatalos közösségi média oldalán közzétett bejegyzésben.

Rekordszámú résztvevő kezdte meg az egészségsétát

A nap egyik fénypontja a reggeli egészségséta volt, amely rekordlétszámú résztvevővel indult. A közös mozgás nemcsak a testnek tett jót, hanem erősítette az összetartozás érzését is. Látványos bizonyítéka volt annak, hogy ha a közösség egy ügy mögé áll, rendkívüli eredményeket érhet el.

Az összegyűlt támogatás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a Sárospatakon és környékén élők korszerűbb, biztonságosabb és színvonalasabb egészségügyi szolgáltatásokhoz jussanak. A kezdeményezés nemcsak anyagi támogatásról szól, hanem arról is, hogy egy város közösen cselekszik a jövőért.

A példás összefogás üzenete egyértelmű: ha közösen teszünk a közösségért, abból mindenki profitál. Sárospatak lakói és partnerei most bebizonyították, hogy együtt valóban nagy dolgokra képesek.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu