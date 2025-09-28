Sárospatak összefogása példaértékű: közel 25 millió forint gyűlt össze a rendelőintézet számára

A város nevében külön köszönet illeti a Richter Gedeon Nyrt.-t, amely Sárospatakot is bevonta a kezdeményezésbe, továbbá a program szervezőit és az egészségügyi dolgozókat, akik áldozatos munkájukkal segítették a rendezvény sikerét. Nem feledkezhetünk meg a helyi és térségi vállalkozásokról sem, akik kiemelkedő anyagi és szakmai hozzájárulásukkal nagyban emelték az adomány mértékét – áll a Sárospatak hivatalos közösségi média oldalán közzétett bejegyzésben.

Rekordszámú résztvevő kezdte meg az egészségsétát

A nap egyik fénypontja a reggeli egészségséta volt, amely rekordlétszámú résztvevővel indult. A közös mozgás nemcsak a testnek tett jót, hanem erősítette az összetartozás érzését is. Látványos bizonyítéka volt annak, hogy ha a közösség egy ügy mögé áll, rendkívüli eredményeket érhet el.

Az összegyűlt támogatás hosszú távon hozzájárul ahhoz, hogy a Sárospatakon és környékén élők korszerűbb, biztonságosabb és színvonalasabb egészségügyi szolgáltatásokhoz jussanak. A kezdeményezés nemcsak anyagi támogatásról szól, hanem arról is, hogy egy város közösen cselekszik a jövőért.

A példás összefogás üzenete egyértelmű: ha közösen teszünk a közösségért, abból mindenki profitál. Sárospatak lakói és partnerei most bebizonyították, hogy együtt valóban nagy dolgokra képesek.

