szeptember 9., kedd

Ádám névnap

24°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!

Címkék#boon video#pálinka#Baranyay Barnabás#Sáppusztai Pálinkafőzde#kastély

Belépve a sáppusztai főzdébe olyan érzés kerít hatalmába, mintha egy gyümölcsökkel telt kertbe lépnénk. A Sáppusztai Pálinkafőzde levegőjét friss gyümölcsillat lengi be, ottjártunkkor épp szőlőpálinka készült.

Gárdonyi Edina
Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!

Megőrizték az épület kastély-jellegét

Fotó: Takács József

Sáppusztán, egy egykori nemesi kastély helyén működik ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéje. A sáppusztai pálinka története családi álomból született, és mára olyan márkává vált, amelyet nemcsak Borsodban, hanem nemzetközi szinten is jegyeznek. A sárga vilmoskörte pálinkájuk az elmúlt években egymás után nyerte el a legnagyobb díjakat, a különleges kísérleteik – mint a citromból készült párlat – pedig világviszonylatban is egyedülállóak. Ott jártunkkor éppen szőlőpálinka főtt, és a friss gyümölcs illatában egy egész történet rajzolódott ki előttünk.

sáppusztai pálinka
Baranyay Barnabás, a Sáppusztai Pálinkafőzde tulajdonosa
Fotó: Takács József

Egy álom, ami kastélyt épített

Édesapám egy agárdi pálinkafőzde-bemutatóról tért haza tele ötletekkel, és azt mondta: ilyet mi is tudnánk, csak jobban

– mesélte Baranyay Barnabás, a főzde tulajdonosa. A család ekkor döntött úgy, hogy belevág a nagy kalandba. Véletlen egybeesés, hogy már birtokukban volt egy régi, romos kastély Sáppusztán, és ez adta az otthonát a főzdének. Az épület tervezésénél tudatosan megőrizték a kastély jellegét. 

Olyan hangulatot akartunk, ahol nemcsak a pálinka minősége számít, hanem maga a hely is élményt ad 

– mesélte Barnabás. Így született meg Magyarország egyik legmodernebb, mégis talán legszebb pálinkafőzdéje Borsod szívében.

Hidegzuhany után jött a felemelkedés

A kezdetekben bérfőzéssel foglalkoztak, hamar híre ment, hogy Sáppusztán más a minőség. A borsodiak egymásnak adták a kilincset, mert itt a cefréből a legjobb ital született. Az első versenyen, amin elindultak, taroltak, 2015-ben azonban jött a hidegzuhany. Egy rangos versenyen szinte minden tételük hibásnak bizonyult. 

Ez hatalmas pofon volt. Eleinte nem akartuk elhinni, de rá kellett jönni, fejlődnünk kell

 – vallotta a tulajdonos. Ez a kudarc lett a fordulópont: még többet tanultak, kísérleteztek, és egyre magasabbra emelték a színvonalat. Közben a bérfőzés egy modern formáját is megvalósították. A gyümölcs beszerzésétől a kész, akár saját címkés pálinkáig elkészítik a saját pálinkát, amit előszereettel vesznek igénybe például esküvőre készülő párok.

Így készül a világverő pálinka

Fotók: Takács József

A vilmoskörte, ami világhírűvé tette a Sáppusztai Pálinka nevét

A nagy áttörést a vilmoskörte hozta. Először a piros vilmossal arattak sikereket, majd jött a világhír a sárga vilmosnak köszönhetően. 

 A sárga vilmos pálinkánk azért különleges, mert laikus és szakértő is azonnal felismeri benne a gyümölcs frissességét, citrusosságát, édességét. Amikor fogyasztja valaki, szinte azt érezheti, ahogy a friss vilmoskörtébe harap, és kicsorog a leve

 – magyarázta Barnabás, hogy mi lehet a titka a pálinkának, amit nemcsak magyar, hanem nemzetközi versenyen is elismertek. 

A legfontosabb az alapanyag. Ha választhatunk egy szép vagy egy kevésbé szép, de zamatosabb gyümölcs közül, ez utóbbit választjuk. Amikor egy zsűri több ezer párlat közül választja ki a miénket, az már nem lehet véletlen.

A Sáppusztai Pálinkafőzde Sárga Vilmos körtepálinkája 2024-ben elnyerte Az év legjobb pálinkája címet a Quintessence Nemzetközi Párlatversenyen, valamint Champion- és aranyérmet szerzett ugyanitt és a Brillante versenyen is, majd 2025-ben a Great Taste Awards legmagasabb, 3 csillagos minősítését kapta meg, és ismét Champion- és aranyérmes lett mind az Országos Pálinkaversenyen, mind a Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyen, ezzel egyértelműen bizonyítva, hogy a vilmoskörte pálinkák között verhetetlen.

Nem csak a klasszikusokban verhetetlenek

A Sáppusztai Pálinkafőzde nem elégedett meg a klasszikus gyümölcsökkel. Vadgyümölcsökből – kökényből, berkenyéből, vadszilvából – is készítenek italokat, amelyekből csak néhány száz palack születik. Ezek a kuriózumok gasztronómiai körökben is komoly elismerést kapnak. És ott van a világszenzáció, a Deep Citrom. 

Ha jól tudom, világviszonylatban sem készített még senki citromból párlatot.” A kísérletezés náluk nem játék, hanem komoly szakmai út, a hagyomány és az innováció találkozása.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A pálinkának helye van a gasztronómiában

A cél azonban nem csak az, hogy jó pálinkákat főzzenek, hanem az is, hogy a pálinka a gasztronómia része legyen.

 A pálinka ugyanúgy lehet egy étel része, mint a bor. Desszertekben, szószokban, különleges fogásokban is helye van.

Erre kiváló példa az idei ország tortája, a DJC Stílusgyakorlat, ami meggypálinkával készült, és több cukrászda, étterem kereste meg a főzdét közös együttműködés miatt. 

A minőségi borok mellé egy magas kategóriájú étterembe a minőségi pálinka dukál. Mi ebben a vendéglátóhelyek partnerei vagyunk.

 A Sáppusztai Pálinkafőzdében nemcsak ital készül, hanem élményt is kapunk. Az épület egykori kastélyhangulata, a modern technológia és a gyümölcsillatú levegő különleges atmoszférát teremt. A rengeteg díj ellenére Baranyay Barnabás soha nem elégedett. 

Ez egyszerre áldás és átok, de a fejlődés motorja is. Mindig van hová továbblépni, mindig van mit finomítani. Ez a titka mindennek.

A Sáppusztai Pálinkafőzde története ma már több, mint egy családi vállalkozás sikertörténete. Mint egy mese, amelyben a hagyomány és az innováció együtt él, ahol a pálinka nem egyszerű ital, hanem élmény. A Sáppusztai Pálinka ma már nemcsak Borsod, hanem az egész ország hírnevét is öregbíti.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu