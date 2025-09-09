Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!

Sáppusztán, egy egykori nemesi kastély helyén működik ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéje. A sáppusztai pálinka története családi álomból született, és mára olyan márkává vált, amelyet nemcsak Borsodban, hanem nemzetközi szinten is jegyeznek. A sárga vilmoskörte pálinkájuk az elmúlt években egymás után nyerte el a legnagyobb díjakat, a különleges kísérleteik – mint a citromból készült párlat – pedig világviszonylatban is egyedülállóak. Ott jártunkkor éppen szőlőpálinka főtt, és a friss gyümölcs illatában egy egész történet rajzolódott ki előttünk.

Baranyay Barnabás, a Sáppusztai Pálinkafőzde tulajdonosa

Fotó: Takács József

Egy álom, ami kastélyt épített

Édesapám egy agárdi pálinkafőzde-bemutatóról tért haza tele ötletekkel, és azt mondta: ilyet mi is tudnánk, csak jobban

– mesélte Baranyay Barnabás, a főzde tulajdonosa. A család ekkor döntött úgy, hogy belevág a nagy kalandba. Véletlen egybeesés, hogy már birtokukban volt egy régi, romos kastély Sáppusztán, és ez adta az otthonát a főzdének. Az épület tervezésénél tudatosan megőrizték a kastély jellegét.

Olyan hangulatot akartunk, ahol nemcsak a pálinka minősége számít, hanem maga a hely is élményt ad

– mesélte Barnabás. Így született meg Magyarország egyik legmodernebb, mégis talán legszebb pálinkafőzdéje Borsod szívében.

Hidegzuhany után jött a felemelkedés

A kezdetekben bérfőzéssel foglalkoztak, hamar híre ment, hogy Sáppusztán más a minőség. A borsodiak egymásnak adták a kilincset, mert itt a cefréből a legjobb ital született. Az első versenyen, amin elindultak, taroltak, 2015-ben azonban jött a hidegzuhany. Egy rangos versenyen szinte minden tételük hibásnak bizonyult.

Ez hatalmas pofon volt. Eleinte nem akartuk elhinni, de rá kellett jönni, fejlődnünk kell

– vallotta a tulajdonos. Ez a kudarc lett a fordulópont: még többet tanultak, kísérleteztek, és egyre magasabbra emelték a színvonalat. Közben a bérfőzés egy modern formáját is megvalósították. A gyümölcs beszerzésétől a kész, akár saját címkés pálinkáig elkészítik a saját pálinkát, amit előszereettel vesznek igénybe például esküvőre készülő párok.