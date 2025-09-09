1 órája
Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!
Belépve a sáppusztai főzdébe olyan érzés kerít hatalmába, mintha egy gyümölcsökkel telt kertbe lépnénk. A Sáppusztai Pálinkafőzde levegőjét friss gyümölcsillat lengi be, ottjártunkkor épp szőlőpálinka készült.
Megőrizték az épület kastély-jellegét
Fotó: Takács József
Sáppusztán, egy egykori nemesi kastély helyén működik ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéje. A sáppusztai pálinka története családi álomból született, és mára olyan márkává vált, amelyet nemcsak Borsodban, hanem nemzetközi szinten is jegyeznek. A sárga vilmoskörte pálinkájuk az elmúlt években egymás után nyerte el a legnagyobb díjakat, a különleges kísérleteik – mint a citromból készült párlat – pedig világviszonylatban is egyedülállóak. Ott jártunkkor éppen szőlőpálinka főtt, és a friss gyümölcs illatában egy egész történet rajzolódott ki előttünk.
Egy álom, ami kastélyt épített
Édesapám egy agárdi pálinkafőzde-bemutatóról tért haza tele ötletekkel, és azt mondta: ilyet mi is tudnánk, csak jobban
– mesélte Baranyay Barnabás, a főzde tulajdonosa. A család ekkor döntött úgy, hogy belevág a nagy kalandba. Véletlen egybeesés, hogy már birtokukban volt egy régi, romos kastély Sáppusztán, és ez adta az otthonát a főzdének. Az épület tervezésénél tudatosan megőrizték a kastély jellegét.
Olyan hangulatot akartunk, ahol nemcsak a pálinka minősége számít, hanem maga a hely is élményt ad
– mesélte Barnabás. Így született meg Magyarország egyik legmodernebb, mégis talán legszebb pálinkafőzdéje Borsod szívében.
Hidegzuhany után jött a felemelkedés
A kezdetekben bérfőzéssel foglalkoztak, hamar híre ment, hogy Sáppusztán más a minőség. A borsodiak egymásnak adták a kilincset, mert itt a cefréből a legjobb ital született. Az első versenyen, amin elindultak, taroltak, 2015-ben azonban jött a hidegzuhany. Egy rangos versenyen szinte minden tételük hibásnak bizonyult.
Ez hatalmas pofon volt. Eleinte nem akartuk elhinni, de rá kellett jönni, fejlődnünk kell
– vallotta a tulajdonos. Ez a kudarc lett a fordulópont: még többet tanultak, kísérleteztek, és egyre magasabbra emelték a színvonalat. Közben a bérfőzés egy modern formáját is megvalósították. A gyümölcs beszerzésétől a kész, akár saját címkés pálinkáig elkészítik a saját pálinkát, amit előszereettel vesznek igénybe például esküvőre készülő párok.
Így készül a világverő pálinkaFotók: Takács József
A vilmoskörte, ami világhírűvé tette a Sáppusztai Pálinka nevét
A nagy áttörést a vilmoskörte hozta. Először a piros vilmossal arattak sikereket, majd jött a világhír a sárga vilmosnak köszönhetően.
A sárga vilmos pálinkánk azért különleges, mert laikus és szakértő is azonnal felismeri benne a gyümölcs frissességét, citrusosságát, édességét. Amikor fogyasztja valaki, szinte azt érezheti, ahogy a friss vilmoskörtébe harap, és kicsorog a leve
– magyarázta Barnabás, hogy mi lehet a titka a pálinkának, amit nemcsak magyar, hanem nemzetközi versenyen is elismertek.
A legfontosabb az alapanyag. Ha választhatunk egy szép vagy egy kevésbé szép, de zamatosabb gyümölcs közül, ez utóbbit választjuk. Amikor egy zsűri több ezer párlat közül választja ki a miénket, az már nem lehet véletlen.
A Sáppusztai Pálinkafőzde Sárga Vilmos körtepálinkája 2024-ben elnyerte Az év legjobb pálinkája címet a Quintessence Nemzetközi Párlatversenyen, valamint Champion- és aranyérmet szerzett ugyanitt és a Brillante versenyen is, majd 2025-ben a Great Taste Awards legmagasabb, 3 csillagos minősítését kapta meg, és ismét Champion- és aranyérmes lett mind az Országos Pálinkaversenyen, mind a Quintessence Nemzetközi Pálinka- és Párlatversenyen, ezzel egyértelműen bizonyítva, hogy a vilmoskörte pálinkák között verhetetlen.
Nem csak a klasszikusokban verhetetlenek
A Sáppusztai Pálinkafőzde nem elégedett meg a klasszikus gyümölcsökkel. Vadgyümölcsökből – kökényből, berkenyéből, vadszilvából – is készítenek italokat, amelyekből csak néhány száz palack születik. Ezek a kuriózumok gasztronómiai körökben is komoly elismerést kapnak. És ott van a világszenzáció, a Deep Citrom.
Ha jól tudom, világviszonylatban sem készített még senki citromból párlatot.” A kísérletezés náluk nem játék, hanem komoly szakmai út, a hagyomány és az innováció találkozása.
A pálinkának helye van a gasztronómiában
A cél azonban nem csak az, hogy jó pálinkákat főzzenek, hanem az is, hogy a pálinka a gasztronómia része legyen.
A pálinka ugyanúgy lehet egy étel része, mint a bor. Desszertekben, szószokban, különleges fogásokban is helye van.
Erre kiváló példa az idei ország tortája, a DJC Stílusgyakorlat, ami meggypálinkával készült, és több cukrászda, étterem kereste meg a főzdét közös együttműködés miatt.
A minőségi borok mellé egy magas kategóriájú étterembe a minőségi pálinka dukál. Mi ebben a vendéglátóhelyek partnerei vagyunk.
A Sáppusztai Pálinkafőzdében nemcsak ital készül, hanem élményt is kapunk. Az épület egykori kastélyhangulata, a modern technológia és a gyümölcsillatú levegő különleges atmoszférát teremt. A rengeteg díj ellenére Baranyay Barnabás soha nem elégedett.
Ez egyszerre áldás és átok, de a fejlődés motorja is. Mindig van hová továbblépni, mindig van mit finomítani. Ez a titka mindennek.
A Sáppusztai Pálinkafőzde története ma már több, mint egy családi vállalkozás sikertörténete. Mint egy mese, amelyben a hagyomány és az innováció együtt él, ahol a pálinka nem egyszerű ital, hanem élmény. A Sáppusztai Pálinka ma már nemcsak Borsod, hanem az egész ország hírnevét is öregbíti.
